Kredi kartlarında taksit kaldırılacak mı? Masadaki 7 formül ortaya çıktı

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Kredi kartıyla alakalı bir önlem gelme ihtimali var. Ama bunun şeklinin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden taksit sınırı mı ya da başka bir şey mi olur onu bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz" diye konuştu.