Kredi kartlarında taksit kaldırılacak mı? Masadaki 7 formül ortaya çıktı

Kredi kartına gelecek yeni düzenlemeler Türkiye'nin gündemindeyken masadaki formüller de ortaya çıktı.

Kredi kartlarında taksit kaldırılacak mı? Masadaki 7 formül ortaya çıktı - Resim: 1

Enflasyonla mücadele eden ekonomi yönetiminin hızlı büyüyen kredi kartı harcamalarına düzenleme getirmesi bekleniyor. Düzenlemenin nasıl olacağı ile ilgili bir netlik henüz yok. Finans çevrelerinin görüşü ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiği yönünde.

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Kredi kartlarında taksit kaldırılacak mı? Masadaki 7 formül ortaya çıktı - Resim: 2

Kredi kartlarına düzenleme ile ilgili ilk sinyal Enflasyon Raporu toplantısında başkan Fatih Karahan'dan gelmişti Karahan, "Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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Kredi kartlarında taksit kaldırılacak mı? Masadaki 7 formül ortaya çıktı - Resim: 3

NTV'nin haberine göre; Karahan bu konuda birkaç fikirleri olduğunu, çalışmaların sürdüğünü, belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

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Kredi kartlarında taksit kaldırılacak mı? Masadaki 7 formül ortaya çıktı - Resim: 4

Masada hangi önlemler var?

- Karta taksit uygulaması kaldırılabilir
- Asgari ödeme tutarları artırılabilir
- Kart limiti düşürülebilir

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Kredi kartlarında taksit kaldırılacak mı? Masadaki 7 formül ortaya çıktı - Resim: 5

- Kredi kartı faiz oranları artırılabilir
- Ödeme alışkanlıkları zayıf olanlara ek önlemler getirilebilir
- Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir
- Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir

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Kredi kartlarında taksit kaldırılacak mı? Masadaki 7 formül ortaya çıktı - Resim: 6

Uzmanlar ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiğini belirtiyor.

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Kredi kartlarında taksit kaldırılacak mı? Masadaki 7 formül ortaya çıktı - Resim: 7

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Kredi kartıyla alakalı bir önlem gelme ihtimali var. Ama bunun şeklinin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden taksit sınırı mı ya da başka bir şey mi olur onu bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz" diye konuştu.

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Kredi kartlarında taksit kaldırılacak mı? Masadaki 7 formül ortaya çıktı - Resim: 8

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kredi kartlarında limitin lüks tüketime gelmesi gerektiğini ifade etmişti Aran, "20 bin liraya kadar olan kredi kartlarında limit ve harcamaları bu önlemlerin dışında tutmak gerekiyor" dedi.

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Kredi kartlarında taksit kaldırılacak mı? Masadaki 7 formül ortaya çıktı - Resim: 9
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