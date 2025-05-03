Kredi Kartlarında 'Memleket' Detayı: Uzmanlar 'Soyulmayın' Dedi, 6 Yöntemi Listeledi
Nakit para kullanımının giderek azalmasıyla kredi kartları hayatımızın merkezine yerleşti. Ancak uzmanlara göre, birçok kişi hala aynı temel güvenlik hatalarını tekrarlıyor. Özellikle şifre belirlerken yapılan basit yanlışlar, dolandırıcılara adeta davetiye çıkarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kart şifresini oluştururken gösterilen özen, dolandırıcılığın önüne geçmekte kritik bir rol oynuyor. Zira bazı kullanıcıların seçtiği zayıf kombinasyonlar, kötü niyetli kişilerin sadece birkaç deneme ile hesaplara erişmesini mümkün kılıyor. Bu da mağdurların büyük maddi kayıplar yaşamasına neden olabiliyor.
Uzmanlar, kredi kartı dolandırıcılıklarının arttığı bu dönemde, basit ve tahmin edilebilir şifrelerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Küçük gibi görünen bir şifre hatası, ciddi sonuçlar doğurabiliyor.
BU ŞİFRELERDEN KESİNLİKLE KAÇININ
Siber güvenlik uzmanları, en sık tercih edilen ancak güvenlik açısından büyük risk oluşturan bazı şifreleri şöyle sıralıyor:
Aynı rakamdan oluşan şifreler:
“0000”, “1111” veya “2222” gibi tekrarlayan rakamlar, dolandırıcıların ilk denediği şifrelerdendir. Bu tür kombinasyonlar, neredeyse hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan kırılabilir.
Sıralı rakamlar:
“1234”, “5678” gibi art arda gelen sayılar da en zayıf seçeneklerden. Bu tür dizilimler, hem manuel hem de otomatik sistemlerle kolayca çözülür.
Kişisel bilgilerle oluşturulan şifreler:
Doğum tarihi, memleket plakaları, çocukların yaşları, evlilik yılı gibi detaylar sosyal medya sayesinde kolayca erişilebilir hale geldi. Bu nedenle bu tür kişisel bilgilerle oluşturulmuş şifreler ciddi risk taşır.
Telefon numarası ve araç plakası:
Cep numaranızın son dört hanesi, apartman numarası ya da aracınızın plakası gibi ulaşılması kolay bilgiler şifre olarak kullanılmamalıdır.
Simetrik veya desenli kombinasyonlar:
“1001”, “1221”, “2112” gibi şifreler şık görünse de, güvenlik açısından aynı derecede zayıftır.
UZMANLARDAN GÜVENLİ ŞİFRE İÇİN 6 YÖNTEM
Kredi kartı bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için şu önerilere kulak verin:
Karmaşık ve güçlü kombinasyonlar seçin: Harf, rakam ve özel karakter içeren en az 8 haneli şifreler oluşturun.
Kendinizle ilgili bilgilerden uzak durun: Doğum tarihi, ev adresi, isim gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler şifrenizde yer almamalı.
Anlamsız ifadeler kullanın: Sözlükte olmayan, rastgele harf ve sayı kombinasyonları güvenliği artırır.
Her hesabınız için farklı şifre belirleyin: Tek bir şifreyi tüm kart ve hesaplarda kullanmak tüm sisteminize açık kapı bırakmak demektir.
Şifrenizi asla paylaşmayın: Hiçbir banka yetkilisi sizden şifrenizi istemez. Böyle bir talep dolandırıcılık işaretidir.
Şifrelerinizi düzenli olarak güncelleyin: Belirli aralıklarla şifre değişikliği yapmak, olası güvenlik açıklarını kapatır.