Kredi Kartlarında 'Memleket' Detayı: Uzmanlar 'Soyulmayın' Dedi, 6 Yöntemi Listeledi

Sıralı rakamlar:

“1234”, “5678” gibi art arda gelen sayılar da en zayıf seçeneklerden. Bu tür dizilimler, hem manuel hem de otomatik sistemlerle kolayca çözülür.

Kişisel bilgilerle oluşturulan şifreler:

Doğum tarihi, memleket plakaları, çocukların yaşları, evlilik yılı gibi detaylar sosyal medya sayesinde kolayca erişilebilir hale geldi. Bu nedenle bu tür kişisel bilgilerle oluşturulmuş şifreler ciddi risk taşır.

Telefon numarası ve araç plakası:

Cep numaranızın son dört hanesi, apartman numarası ya da aracınızın plakası gibi ulaşılması kolay bilgiler şifre olarak kullanılmamalıdır.

Simetrik veya desenli kombinasyonlar:

“1001”, “1221”, “2112” gibi şifreler şık görünse de, güvenlik açısından aynı derecede zayıftır.