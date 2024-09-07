Kredi Kartlarına Yeni Ayar: SGK Veri Toplamaya Başlayacak

Kredi kartı kullanımına yönelik yeni düzenlemelerle, tüketimi kontrol altına alarak enflasyonla mücadelede önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Orta Vadeli Plan’da (OVP) kredi kartı limitlerine dair dikkat çekici bir düzenlemenin sinyalleri verildi. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kredi kartı limitlerinin bireylerin gerçek gelirleriyle uyumlu olup olmadığını belirlemek için veri toplama çalışmalarını yürütecek.

Kredi Kartlarına Yeni Ayar: SGK Veri Toplamaya Başlayacak - Resim: 1

Önümüzdeki üç yılın ekonomi politikalarına yön verecek OVP’ye göre, kredi kartı limitlerinin gelir seviyelerine uygun hale getirilmesi hedefleniyor. SGK’nın topladığı veriler ile Risk Merkezi'nin veri tabanlarının entegrasyonu sağlanarak, kredi kartı limitlerinin gerçek gelirlerle uyumlu olması sağlanacak. Böylelikle, iç talep dengelenirken, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve cari açığın azaltılması amaçlanacak. Bununla birlikte, bireysel krediler ve hedefsiz ticari kredilerde seçici sıkılaştırma politikaları da devreye girecek.

SOSYAL YARDIM SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEMELER

OVP'de sosyal yardım sistemine yönelik düzenlemeler de geniş yer buldu. Bu düzenlemelere göre, sosyal yardım sistemi gözden geçirilerek, her fert için asgari bir geliri garanti eden ve işgücüne katılımı teşvik eden bir yapı kurulacak. Aile odaklı yeni model, yardım alan bireylerin işgücüne katılımına engel teşkil etmeyecek bir şekilde tasarlanacak.

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