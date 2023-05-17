Kredi kartlarına nakit avans ayarı!
Bireysel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi, menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi oldu.
Kredi kartından nakit avans çekmek, kredi çekmekten daha cazip hale gelmişti. Çünkü kredi faizleri aylık yüzde 2’lerden başlamasına rağmen, kredi kartında uygulanan faiz şu anda yüzde 1.36. Dolayısıyla bu ucuz kaynağa talep de son dönemde arttı.
Merkez Bankası bu artışı frenlemek için yeni adımlar attı. Böylece bireysel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi, menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi oldu.
Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılındı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma (karşılık ayırma) şartı getirildi.
642 MİLYARLIK KULLANIM
Kredi kartında limitin ise 50 bin lira üstü olduğu belirtiliyor. Yeni uygulamayla birlikte nakit avans kullanımının azalması bekleniyor. Hatta bazı bankaların taksitli nakit avansta taksit sayısını düşürdüğü de belirtiliyor.