Kredi kartlarına nakit avans ayarı!

Kredi kartından nakit avans çekmek, kredi çekmekten daha cazip hale gelmişti. Çünkü kredi faizleri aylık yüzde 2’lerden başlamasına rağmen, kredi kartında uygulanan faiz şu anda yüzde 1.36. Dolayısıyla bu ucuz kaynağa talep de son dönemde arttı.