Kredi Kartıyla Ödeme Yapanlar İçin Yeni Dönem! Daha Fazla Ödeyecekler

Almanya'da bahşiş vermek bir zorunluluk değil, fakat yerleşik bir kültür olarak kabul ediliyor. Genelde restoranlarda hesap yuvarlanarak bahşiş bırakılıyor. Örneğin, 14.60 euroluk bir hesap geldiğinde, 16 Euro ödeniyor, 18 euroluk bir tutar için ise genellikle 20 Euro bırakılıyor.

BAHŞİŞ DÜĞMESİ GELİYOR

Eskiden, kartla ödeme yapmak isteyen müşteriler bahşiş bırakmakta zorlanıyordu çünkü post cihazları bahşiş eklemeye izin vermiyordu. Ancak bu durum artık değişti. Bazı işletmeler, post cihazlarına "bahşiş düğmesi" ekleyerek kartla ödeme sırasında da bahşiş bırakılmasını mümkün hale getirdi.

Kaynak: Artı49