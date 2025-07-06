Kredi Kartıyla Bunu Yapan Yandı! Hapis Cezası Yolda
Kredi kartı ile altın alıp aynı gün içinde nakde çevirerek acil nakit ihtiyacını karşılayanlara yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve savcılıklar, bu yöntemi kullananlara yönelik yasal işlemleri devreye aldı. Hukuki yaptırımların yanı sıra ciddi para ve hapis cezaları da gündemde.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde bazı bireylerin, kredi kartı limitleri üzerinden kuyumculardan altın alarak, aynı gün içinde bu altınları bozdurmak suretiyle nakit temin etmeye yönelmesi, bankacılık sisteminde olağandışı hareket olarak kayıtlara geçti. Özellikle 500 bin TL ve üzeri altın alım işlemleri, sistem tarafından otomatik olarak izlenmeye alındı. Bu tür alışverişlerin ardından hem kart sahibi hem de ilgili kuyumcuya yönelik denetimler başlatılıyor.
CEZAİ YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE
Uzmanlar, bu yöntemin sadece maddi risk değil, aynı zamanda cezai sonuçlar da doğurabileceğini belirtiyor. Kredi kartının amacı dışında kullanımı, bankacılık sisteminin yanıltılması, vergi usulsüzlüklerine neden olunması ve kredi sözleşmesine aykırı işlemler suçlamalarıyla yargı süreci başlayabilir. Borcunu ödeyemeyen kişiler hakkında ise “kasten dolandırıcılık” suçlamasıyla hapis cezası talep edilebileceği ifade ediliyor.
KUYUMCULAR DA İNCELEME ALTINDA
Denetimler yalnızca bireylerle sınırlı kalmıyor. Altın alım-satım işlemlerine aracılık eden kuyumcular da mercek altına alındı. Aynı gün içinde geri bozum yapan ve belge düzenlemelerinde usulsüzlük tespit edilen işletmelere tebligatlar gönderilmeye başlandı. GİB, vergi ihlali tespit edilen kuyumculara para cezası, belge iptali ve faaliyet durdurma gibi yaptırımlar uygulayabilecek. Bazı işletmeler için ise lisans iptali ihtimali değerlendiriliyor.
BANKALAR MÜŞTERİLERİ UYARIYOR
Özel bankalar, kredi kartıyla yapılan riskli işlemler konusunda kullanıcılarına uyarılar gönderiyor. Bazı bankalar, ekstrelerde yer verdikleri uyarılarda şu ifadelere yer veriyor:
“Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir.”
Yetkililer, bireysel kullanıcıları bu tür uygulamalardan uzak durmaları konusunda uyarırken, söz konusu işlemlerin kayıt dışı ekonomiyi tetiklediği ve finansal sistemde istikrarı tehdit ettiği vurgulanıyor.