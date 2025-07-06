Kredi Kartıyla Bunu Yapan Yandı! Hapis Cezası Yolda

Son dönemde bazı bireylerin, kredi kartı limitleri üzerinden kuyumculardan altın alarak, aynı gün içinde bu altınları bozdurmak suretiyle nakit temin etmeye yönelmesi, bankacılık sisteminde olağandışı hareket olarak kayıtlara geçti. Özellikle 500 bin TL ve üzeri altın alım işlemleri, sistem tarafından otomatik olarak izlenmeye alındı. Bu tür alışverişlerin ardından hem kart sahibi hem de ilgili kuyumcuya yönelik denetimler başlatılıyor.