Kredi kartından nakit çekim oranı geriledi

Bir dönem düşük faiz etkisiyle yoğun olarak kullanılan kredi kartı nakit çekimde tutarlar, artan faizle birlikte hızlı geriledi.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2024 yılı Şubat ayında 121,7 TL ile rekor kıran kredi kartından nakit çekim tutarı, Mart ayında 89,7 milyar TL'ye, Nisan ayında 51,3 milyar TL'ye geriledi.

Enflasyonla birlikte alım gücü düşen vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için de yoğun olarak kullandığı kredi kartından nakit çekim tutarında iki aylık düşüş oranı yüzde 57,8 oldu.

İKİ YILDA YEDİ KAT ARTMIŞTI

Şubat 2022'de 16,1 milyar TL, Şubat 2023'te 52,2 milyar TL olan kredi kartından nakit çekim tutarı, Şubat 2024'te 121,7 milyar TL'ye kadar yükselmişti.

Geçen sene seçimler öncesinde nisan ayında 83,9 milyar TL'ye kadar yükselen kredi kartından nakit çekim tutarı, seçim sonrası alınan önlemler ve artan faizlerle birlikte haziranda 41,5 milyar TL'ye kadar gerilemişti. Ancak sonrasında tekrar artışa geçti ve Aralık 2023'te 100 milyar barajını aşarak 104,8 milyar TL'ye ulaşmıştı.

Artan enflasyon, geçim koşullarının zorlaşması, seçimlerin ardından faizlerde ve döviz kurlarında artış beklentisi bir kez daha seçim öncesinde nakit çekim tutarlarını artırmıştı.