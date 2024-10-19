Kredi Kartında Yeni Karar Günler Öncesinden Sızdırıldı: Bankalar Perşembe Günü Herkese Bu Mesajı Atacak

LİMİTLER DÜŞÜRÜLECEK

Yeni dönemde bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ile iş birliği yaparak müşterilerin aylık gelirlerini anlık olarak takip edecek. Kredi kartı limitleri, bu gelir bilgilerine göre belirlenecek. Özellikle, aylık geliri kredi kartı limitinin üzerinde olan kullanıcılar için limitlerde aşağı yönlü düzenlemeler yapılacak. Yeni sistemle, kredi kartı limitleri müşterilerin aylık gelirinin 2 ila 4 katı arasında ayarlanacak.