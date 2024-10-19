Kredi Kartında Yeni Karar Günler Öncesinden Sızdırıldı: Bankalar Perşembe Günü Herkese Bu Mesajı Atacak
Milyonlarca kredi kartı kullanıcıları için önemli bir gelişme yaşandı. Bankaların kredi kartı ile ilgili alacağı yeni karar günler öncesinden sızdırıldı. Bütün bankalar 24 Ekim Perşembe günü müşterilerine bu mesajı atacak. Yeni Düzenleme 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Ekim 2023 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kredi kartı referans oranını yüzde 3,11 seviyesinde sabit tutmuştu. Ancak, bir yıl aradan sonra bu oranda artış yapılması planlanıyor.
Bankalar, müşterilerine yeni referans oranının 24 Ekim’de açıklanacağını ve 1 Kasım itibarıyla geçerli olacağını bildiren mesajlar gönderecek.
Son bir yılda, yeni ekonomi yönetimi parasal sıkılaştırma politikaları çerçevesinde politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye kadar yükseltmişti. TCMB, 26 Ekim 2023’teki PPK toplantısında, kredi kartı referans oranı ve akdi faizi için belirlediği tavan oranlarla kullanıcıların olumsuz etkilenmemesi için önlemler almıştı. Ancak bu önlemlerin güncelleneceği belirtildi.
1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi ve kredi kartları için yeni yapılandırma seçenekleri sunarken, kredi kartı faizlerinde önemli bir değişiklik olacağını duyurdu. Son iki haftada, bankalar müşterilerine 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ödeme ve akdi faiz oranları hakkında bilgilendirme mesajları gönderdi.
YENİ DÜZENLEME GELİYOR
Bankacılık sektöründen alınan bilgiler doğrultusunda, referans oranların artırılmasıyla birlikte kredi kartı faiz oranlarının da yükseleceği öngörülüyor. Ekonomi yönetimi, sıkı para politikalarına rağmen enflasyonda beklenen düşüşü sağlayamadığı için kredi kartlarıyla ilgili yeni tedbirler almayı planlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kredi kartı kullanımına ilişkin düzenlemelerin uygulanacağını açıkladı.
LİMİTLER DÜŞÜRÜLECEK
Yeni dönemde bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ile iş birliği yaparak müşterilerin aylık gelirlerini anlık olarak takip edecek. Kredi kartı limitleri, bu gelir bilgilerine göre belirlenecek. Özellikle, aylık geliri kredi kartı limitinin üzerinde olan kullanıcılar için limitlerde aşağı yönlü düzenlemeler yapılacak. Yeni sistemle, kredi kartı limitleri müşterilerin aylık gelirinin 2 ila 4 katı arasında ayarlanacak.