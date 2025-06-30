Kredi Kartında Yeni Dönem: Nakit Avans Limiti Artıyor, Taksit Süresi Uzuyor

VADE 6 AYA ÇIKIYOR

Mevcut uygulamada en fazla 3 ay vade ile sunulan taksitli nakit avanslar, yeni sistemle birlikte 6 aya kadar vadeyle kullanılabilecek. Böylece aylık ödeme tutarlarında düşüş sağlanarak borç yönetimi kolaylaştırılacak. Faiz oranlarında bir değişiklik olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.