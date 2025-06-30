Kredi Kartında Yeni Dönem: Nakit Avans Limiti Artıyor, Taksit Süresi Uzuyor
Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme için düğmeye basıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı harcamalarında yaşanan artış üzerine ödeme koşullarını esnetmeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Nakit avans işlemlerinde yapılacak değişiklikler, özellikle nakit ihtiyacı bulunan tüketicilere önemli kolaylıklar sunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenleme kapsamında, kredi kartlarından çekilebilecek nakit avans limitinin mevcut 25 bin TL seviyesinden 50 bin TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bu artış, yüksek tutarda acil nakit gereksinimi olan kullanıcılar için büyük bir esneklik anlamına gelecek.
VADE 6 AYA ÇIKIYOR
Mevcut uygulamada en fazla 3 ay vade ile sunulan taksitli nakit avanslar, yeni sistemle birlikte 6 aya kadar vadeyle kullanılabilecek. Böylece aylık ödeme tutarlarında düşüş sağlanarak borç yönetimi kolaylaştırılacak. Faiz oranlarında bir değişiklik olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
UYGULAMA TARİHİNİ BANKALAR DUYURACAK
BDDK’nın yürüttüğü düzenleme tamamlandığında, bankalar kendi sistemlerine uygun şekilde geçiş tarihlerini açıklayacak. Kullanıcılara mobil bankacılık ve çağrı merkezi kanalları üzerinden bilgilendirme yapılacak.
Yeni limit ve vade seçeneklerinin ne zaman devreye gireceğiyle ilgili kesin bir tarih açıklanmazken, bankaların kısa süre içerisinde gerekli altyapı hazırlıklarını tamamlaması bekleniyor.