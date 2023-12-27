Kredi kartına taksit dönemi bitiyor mu? 'O tarihe kadar tüm avantajları kullanılmalı'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kredi kartlarıyla ilgili getirilecek yeni uygulamayı yazdı. Memiş, yazısında nisan ayını işaret ederek "o tarihe kadar kredi kartının tüm avantajları kullanılmalı" dedi.
TV100.com yazarı İslam Memiş, bugünkü köşesinde kredi kartlarıyla ilgili getirilecek yeni uygulamayı yazdı. Kredi kartı kullanımında neler değişecek? Hangi sektörler etkilenecek? Taksit dönemi tamamen bitecek mi? İşte çarpıcı detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kredi kartı taksit sınırlandırılmasına yönelik bir soruya, “Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz. Bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil” diye cevap verdiği iddia ediliyor.
Peki böyle bir şey olabilir mi?
Bence EVET.
Çünkü bugünkü ekonomik koşullar ve yeni dünya sisteminin oluşumu böyle olmasını istiyor.
Ancak bu işler hemen olmaz, kademe kademe yaparlar.
Önce taksitler azaltılır, bazı ürünlerde de taksit uygulaması tamamen kalkar.
Öncelik altın tarafında olur.
Altın, sistemin sevmediği bir yatırım aracı olduğundan öncelik bu tarafa verilir.
2023’de 0,25-0,50 gram altın üretiminin iptali işareti verdi.
Sonra nakde çabuk çevrilecek ürünlere taksit yasağı gelebilir.
Diğer yandan sıkılaştırma politikası devam ettiğinden içerde tüketim zaten istenmiyor.
Daha önce düzenleme gelmişti
Ağustos ayında Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Programda enflasyon ve para politikası başlığında yeni tedbirlere yer verildi. Programa göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan kredi kartı taksitlendirmelerine dair yeni bir açıklamada bulunmuştu.
Kurul, 31 Temmuz 2023 tarihli toplantısında aldığı kararla, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerini yurt dışı harcamaları kapsamında revize etmişti.
Özellikle hava yolları, seyahat acenteleri ile yurt dışı konaklama harcamaları için yapılan ilgili değişiklik, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul kararıyla belirlenen taksitlendirme sürelerinin bu harcamalar için uygulanmayacağı yönünde oldu.
BDDK’nin aldığı kararla birlikte söz konusu harcamalar için kredi kartı taksitlendirme seçeneği kaldırıldı.
Bu durum tüketicilere yurt dışına dair plan ve organizasyonlarını farklı bir finansal perspektiften değerlendirme gerekliliği getirebiliyor.
Ekonomik alanda alınan böylesine önemli kararlar, tüketicinin alışkanlıkları ile seyahat endüstrisini nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırmaya başladı bile.
BDDK’nin aldığı yeni karar, kredi kartı taksitlendirmeleri konusunda seyahat, konaklama ve havayolu şirketlerini yakından ilgilendiriyor. Daha önce belirli sektörlere taksit avantajı sağlanırken, son dönemde alınan kararla avantajların sınırları yeniden çizilmiş oldu.
Özellikle telefon satışları gibi alanlarda taksitlendirme kolaylığı sunulurken, yurt dışı harcamaları kapsayan seyahat acenteleri, havayolları gibi hizmetlerde ilgili kolaylık kaldırıldı. Toparlayacak olursam Nisan’a kadar kredi kartının avantajları neyse sonuna kadar kullanılmalı. Belki yeni düzenlemeler Nisan’a bile kalmayabilir