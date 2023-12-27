Kredi kartına taksit dönemi bitiyor mu? 'O tarihe kadar tüm avantajları kullanılmalı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kredi kartı taksit sınırlandırılmasına yönelik bir soruya, “Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz. Bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil” diye cevap verdiği iddia ediliyor.

Peki böyle bir şey olabilir mi?