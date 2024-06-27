Kredi kartı temassız işlem limiti yükseltiliyor: Tarih belli oldu

Son yıllardaki yüksek enflasyon nedeniyle paranın alım gücü düştü ve küçük alışverişler bile kredi kartlarıyla yapılmaya başlandı.

750 TL olan mevcut temassız ödeme limiti, günlük alışverişlerde yetersiz kalmaya başladı. Bu nedenle tüketicilerden temassız ödeme limitinin yükseltilmesi yönünde talepler geliyordu.

BDDK BANKALARA YAZI GÖNDERDİ

1 Temmuz 2024'ten itibaren, kredi ve banka kartlarında temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltiliyor.

Bu yeni limit, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan, bankalara iletilen bir karar yazısının ardından yürürlüğe girecek.