Kredi Kartı Sahiplerini İlgilendiriyor! Eylül Ayında Azami Faiz Oranları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Rakamlar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarını gösteren tablosu 1 Eylül 2026 itibarıyla güncellendi. Eylül ayında kredi kartı faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yeni ayda uygulanacak oranlar ağustostaki seviyesini korurken, TCMB verilerine göre kredi kartı faizlerinde yılın başından bu yana da değişiklik yaşanmadı.

30 BİN TL’NİN ALTINDAKİ BORÇLARA YÜZDE 3,25 FAİZ

Kredi kartı alışverişlerinde uygulanabilecek aylık azami akdi faiz oranı, dönem borcunun tutarına göre belirleniyor. Dönem borcu 30 bin TL’nin altında bulunan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25 olarak uygulanacak. Bu gruptaki aylık azami gecikme faizi ise yüzde 3,55 seviyesinde kalacak. Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında olan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz yüzde 3,75, azami gecikme faizi ise yüzde 4,05 olacak. Dönem borcu 180 bin TL’nin üzerinde bulunan kredi kartlarında ise aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi yüzde 4,55 olarak uygulanmaya devam edecek. Kurumsal kredi kartlarında ise dönem borcunun tutarına bakılmaksızın aynı faiz oranları geçerli olacak. Buna göre aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi yüzde 4,55 seviyesinde bulunacak.

NAKİT ÇEKİM VE KMH FAİZLERİ DE DEĞİŞMEDİ

Kredi kartlarından gerçekleştirilen nakit çekim ve kullanım işlemlerinde de eylül ayında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Bu işlemler için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55 olarak uygulanacak. Aynı faiz oranları kredili mevduat hesaplarında (KMH) da geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi