Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Merkez Bankası Kararıyla Yasaklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), parasal sıkılaşma adımlarını desteklemek amacıyla kredi kartı sahiplerine yönelik kısıtlama adımlarına bir yenisi eklendi. Bankalara gönderilen talimat sonrasında müşteriler, kredi kartı işlemlerinde iki yeni yasak ile karşı karşıya kaldı.

Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Merkez Bankası Kararıyla Yasaklandı - Resim: 1

Mayıs ayında yüzde 75'i aşarak tarihi seviyelere yükselen enflasyon, ekonomi yönetimini alarma geçirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir süredir yürütülen parasal sıkılaşma adımlarını desteklemek amacıyla bir dizi makro ihtiyati tedbirleri hayata geçirirken, yapılan değişikliklerde kredi kartı sahiplerine ilişkin iki düzenleme yer aldı.

BANKALARA TALİMAT GİTTİ, KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yılın ilk aylarında bankalar, çok sayıda müşterinin 'düşük faiz' imkanından yararlanmak için kredi kartı nakit avanslarına yüklenmesiyle birlikte, taksitli nakit avans uygulamasındaki 12 aylık sınırı 6 aya düşürmüştü. Kredi kartı kullanımında beklenen soğumanın yaşanmamasının ardından BDDK'nın talimatıyla harekete geçen bankalar söz konusu sınırı 3 aya kadar çekti. Bu kararın ardından kredi kartı sahipleri için hayata geçirilen bir diğer kısıtlamanın da detayları belli oldu.

Yüzde 5 seviyesindeki faizlere karşın taksitli nakit avans uygulamasına yönelik yoğun ilginin bu şekilde önüne geçmeyi hedefleyen ekonomi yönetimi, kredi kartlarından çekilecek paralarda 3 ayın üzerinde taksit yapılmasının engellenmesini istedi.

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