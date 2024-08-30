Kredi Kartı Sahiplerine Kötü Haber: İki katına çıktı

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar, para bulma konusunda büyük zorluk yaşadıklarını belirtiyor. Asgari ücretle geçinenler ve emekliler, yakın çevrelerinden borç istemeye çalıştıklarında hep aynı cevabı aldıklarını söylüyor: "Bizde de yok." Bu çaresizlik içinde kredi kartlarına yönelen vatandaşlar, artan faiz oranları karşısında daha da zora giriyor.

Kredi kartı faizlerinin yükselmesi, dar gelirli kesimi daha da zor durumda bırakırken, bazıları hükümete yönelik tepkilerini dile getiriyor. Birçok kişi, "Tok açın halinden anlamıyor. Oyu verdik ama şimdi yarı aç yarı tok yaşıyoruz" diyerek ekonomik yönetimi eleştiriyor.