Kredi Kartı Sahiplerine Kötü Haber: İki katına çıktı
Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Enflasyon ve faiz oranlarındaki artış, kredi kartı nakit avans faizlerini adeta ikiye katladı.
Son dönemde artan hayat pahalılığı, vatandaşları farklı çözüm yolları aramaya itiyor. Özellikle emekliler ve asgari ücretle geçinmeye çalışanlar, aldıkları maaşlarla ayın ortasını dahi göremeyince, çareyi kredi kartlarında arıyor. Ancak kredi kartına başvurmak da artık eskisi kadar cazip değil; çünkü nakit avans faizlerindeki yükseliş, borçlanma maliyetini neredeyse iki katına çıkardı.
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar, para bulma konusunda büyük zorluk yaşadıklarını belirtiyor. Asgari ücretle geçinenler ve emekliler, yakın çevrelerinden borç istemeye çalıştıklarında hep aynı cevabı aldıklarını söylüyor: "Bizde de yok." Bu çaresizlik içinde kredi kartlarına yönelen vatandaşlar, artan faiz oranları karşısında daha da zora giriyor.
Kredi kartı faizlerinin yükselmesi, dar gelirli kesimi daha da zor durumda bırakırken, bazıları hükümete yönelik tepkilerini dile getiriyor. Birçok kişi, "Tok açın halinden anlamıyor. Oyu verdik ama şimdi yarı aç yarı tok yaşıyoruz" diyerek ekonomik yönetimi eleştiriyor.
2024 yılının ilk sekiz ayında, takipteki alacaklar neredeyse iki katına çıkarak 249 milyar TL’ye ulaştı. Bu durum, ekonomik zorlukların bireysel borçlanma üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. 2023 yılının başında 160 milyar TL olan bu rakam, Nisan ayından itibaren hızlı bir artış göstererek bugün itibarıyla 249 milyar TL seviyesine yükseldi.
Uzmanlar, bu artışın daha da devam edebileceğini ve birçok bireyin iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Özellikle kredi kartı borçlarının geri ödenmesinde yaşanan zorluklar, bireylerin mali dengesini daha da bozabilir. Ekonomik krizle mücadele eden vatandaşlar, borçlarını ödemekte zorlanırken, takipteki alacakların artmaya devam etmesi bekleniyor.