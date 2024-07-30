Kredi Kartı Sahipleri Yaşadı: O Yasak Kaldırılıyor
Parasal sıkılaşma adımlarını desteklemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın talimatları sonucunda kısıtlamaya gidilen kredi kartı nakit avans işlemlerindeki sınırlama sona erdi. BDDK tarafından bankalara gönderilen talimat ile uygulamada normalleşme yaşanırken, yüzde 5'lik faiz sonrası nakit avans kullanımının yarı yarıya düştüğü öğrenildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yürütülen parasal sıkılaşma adımlarının sekteye uğramamasını gerekçe göstererek yılın ilk aylarında kredi kartlarına yönelik birçok kısıtlamaya gitmişti.
Getirilen sınırlamalar arasında bankalar tarafından müşterilerine sunulan taksitli nakit avans uygulamasındaki vade süresinin kısaltılması yer alırken, normal şartlar altında 12 aya kadar kullanılabilen taksitli nakit avans vadeleri, ilk aşamada 6 sonrasında ise 3 aya düşürülmüştü.
BDDK'DAN BANKALARA 'NORMALLEŞME' ÇAĞRISI
Geçtiğimiz haftalarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara konuya ilişkin yeni bir talimat iletildiği belirtilirken, bankalar uygulama sonrası peş peşe faiz kısıtlamalarından vazgeçti.
Birçok özel banka şu anda kullanıcılarına 12 aya varan vadelerle taksitli nakit avans imkanı sunarken, alınan bu kararın gerekçesine ise nakit avans faizlerinin yüzde 5'e çekilmesi gösterildi.
YÜZDE 5 FAİZ NAKİT ÇEKİMİ BİTİRDİ
Ekonomim'de yer alan habere göre, sıkı para politikası yüksek enflasyon eriyen alım gücü yılın özellikle ilk çeyreğinde kredi kartından nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarına yönelimi artırdı. İhtiyaç kredi faizine göre düşük kalan kredili mevduat hesabı ile kredi kartından nakit çekim faizlerine 16 Mart'tan itibaren yüzde 5 faiz getirildiği gecikme faizi ise yüzde 5,3’e çıkarıldı. Bu hamle özellikle kredi kartından nakit çekimde etkili oldu. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre kredi kartından nakit çekim yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre yüzde 50,11 azaldı, reel olarak düşüş ise yüzde 54 olarak hesaplandı.