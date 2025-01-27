Kredi Kartı Sahipleri Soğuk Terler Dökecek! Rekor Artış Oldu, Elini Cebine Atan Yanacak

KREDİ KARTI AİDATLARI İADESİ ZORLAŞIYOR

Kredi kartlarından alınan aidatların geri alınması konusunda sıkça şikayet aldıklarını belirten Yılmaz, "Merkez Bankası'nın tebliği doğrultusunda, hakem heyetleri yıllık kart aidatlarının alınabileceğine hükmetmekte. Bu nedenle tüketicilerin aidat iadesi talepleri genellikle reddediliyor. Ancak hukuki destek almak isteyenler, derneklerimiz aracılığıyla başvuru yapabilir" dedi.

Yılmaz ayrıca, 6 ay boyunca kullanılmayan kredi kartlarından ücret alınamayacağını belirterek, "Tüketicilerin talebi olmadan sunulan kartlardan aidat alınması da hukuken uygun değil. Buna rağmen bankaların, yönetmelikler ve tebliğler üzerinden bu aidatları tahsil etmesi tüketici haklarına aykırıdır" ifadelerini kullandı.