Kredi Kartı Sahipleri Soğuk Terler Dökecek! Rekor Artış Oldu, Elini Cebine Atan Yanacak
Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, kredi kartlarıyla ilgili tüketicilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, özellikle yıllık aidatlar ve gelirden fazla belirlenen limitler konusunda tüketicilerin korunması gerektiğini belirtti.
Kaynak: İHA
Sıtkı Yılmaz, kredi kartlarının Türkiye'de adeta bir "yaşam kartı" haline geldiğini vurgulayarak, "Tüketiciler, yüksek faiz ödemelerinin yanı sıra, her yıl alınan kredi kartı aidatlarıyla daha da zor duruma düşüyor" dedi. Türkiye'de her yıl bankaların toplam 65 milyar TL kredi kartı aidatı topladığına dikkat çeken Yılmaz, bu durumun tüketiciler üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını ifade etti.
KREDİ KARTI AİDATLARI İADESİ ZORLAŞIYOR
Kredi kartlarından alınan aidatların geri alınması konusunda sıkça şikayet aldıklarını belirten Yılmaz, "Merkez Bankası'nın tebliği doğrultusunda, hakem heyetleri yıllık kart aidatlarının alınabileceğine hükmetmekte. Bu nedenle tüketicilerin aidat iadesi talepleri genellikle reddediliyor. Ancak hukuki destek almak isteyenler, derneklerimiz aracılığıyla başvuru yapabilir" dedi.
Yılmaz ayrıca, 6 ay boyunca kullanılmayan kredi kartlarından ücret alınamayacağını belirterek, "Tüketicilerin talebi olmadan sunulan kartlardan aidat alınması da hukuken uygun değil. Buna rağmen bankaların, yönetmelikler ve tebliğler üzerinden bu aidatları tahsil etmesi tüketici haklarına aykırıdır" ifadelerini kullandı.
65 MİLYAR TL'LİK DEV ÖDEME
Türkiye'de yaklaşık 130 milyon kredi kartının bulunduğunu söyleyen Yılmaz, "En düşük limit bile göz önüne alındığında, bankaların yıllık aidat toplamı yaklaşık 65 milyar TL’ye ulaşıyor. Eğer bankalar bu ücretleri almakta ısrarcıysa, kart maliyetlerini sunarken bu ücreti talep etmeli veya 3 yılda bir aidat almalı" önerisinde bulundu.
TÜKETİCİ GELİRİNE UYGUN LİMİTLER VERİLMİYOR
Kredi kartı limitleriyle ilgili de eleştirilerde bulunan Yılmaz, "Kanunen bankalar, ilk yıl tüketicinin gelirinin 2 katı, ikinci yıl ise 4 katı limit belirleyebilir. Ancak bu sınır çoğu zaman aşılmakta ve tüketicinin gerçek gelirine uygun olmayan limitler sunulmaktadır. Ayrıca birçok tüketici, ücretsiz kredi kartı hakkı olduğu konusunda bilgilendirilmemekte" dedi.
BANKALARIN KEYFİ LİMİT ARTIŞI
Tüketicilerin talebi olmadan bankaların limit artırımı yaptığını belirten Yılmaz, "Bankalar, tüketicilerin ekonomik durumunu göz ardı ederek keyfi şekilde limit artırıyor. Bu, tüketicinin finansal yükünü artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu nedenle tüketicinin korunması, limit artırımlarının düzenlenmesi ve kart aidatlarının sınırlandırılması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI ŞART
Yılmaz, tüketicilerin bilinçlenmesi ve haklarını korumak için hukuki destek alması gerektiğini vurgularken, ilgili kurumlara da çağrıda bulunarak, "Tüketicilerimizin daha fazla mağdur olmaması için, bakanlıkların ve düzenleyici kurumların etkili adımlar atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.