Kredi Kartı Sahipleri İçin Yeni Dönem: Son 15 Gününüz Kaldı

TCMB ve BDDK'nın kararı kapsamında yapılandırmanın başlayacağı tarih 1 Kasım olarak duyuruldu. Bu düzenlemeyle, borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar, yeni ödeme planları ile rahatlatılacak.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırma işlemlerine çoktan başladı. Şu ana kadar kamu bankaları aracılığıyla yapılandırılan borç miktarı 1,5 milyar TL’yi aştı. Özel bankalardan İş Bankası ve Akbank da bu sürece dahil olarak yapılandırma işlemleri için düğmeye bastı.

60 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME İMKANI BULUNUYOR

BDDK’nın aldığı kararla, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler, borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Özellikle asgari ödeme tutarını karşılamakta zorlanan kredi kartı sahipleri, borç bakiyelerini bu yeni düzenlemeyle taksitlendirme imkanına sahip olacak.