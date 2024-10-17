Kredi Kartı Sahipleri İçin Yeni Dönem: Son 15 Gününüz Kaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ortak kararı doğrultusunda, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için yeni bir yapılandırma imkanı devreye giriyor.
Kaynak: Sabah
TCMB ve BDDK'nın kararı kapsamında yapılandırmanın başlayacağı tarih 1 Kasım olarak duyuruldu. Bu düzenlemeyle, borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar, yeni ödeme planları ile rahatlatılacak.
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırma işlemlerine çoktan başladı. Şu ana kadar kamu bankaları aracılığıyla yapılandırılan borç miktarı 1,5 milyar TL’yi aştı. Özel bankalardan İş Bankası ve Akbank da bu sürece dahil olarak yapılandırma işlemleri için düğmeye bastı.
60 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME İMKANI BULUNUYOR
BDDK’nın aldığı kararla, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler, borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Özellikle asgari ödeme tutarını karşılamakta zorlanan kredi kartı sahipleri, borç bakiyelerini bu yeni düzenlemeyle taksitlendirme imkanına sahip olacak.
FAİZ ORANLARI 24 EKİM'DE AÇIKLANACAK
Merkez Bankası, bireysel kredi kartı borçları için uygulanacak azami faiz oranlarını borcun büyüklüğüne göre farklılaştıracak. 24 Ekim’de açıklanacak olan bu oranlar, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek. Mevcut referans oranlarına göre, dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan kredi kartları için faiz oranı yüzde 3,50, 25 bin TL ile 150 bin TL arasındaki borçlar için yüzde 4,25, 150 bin TL üzerindekiler için ise yüzde 4,75 olacak.
BAŞVURU SÜRESİ VE ŞARTLAR
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların bir yıl içinde başvuru yapması gerekiyor. Ayrıca, kredi kartı yapılandırması yapan kişiler borçlarının yarısını ödemeden kart limitlerini artırma imkanına sahip olamayacak.
İhtiyaç kredisi borçları için de 30 gün ve daha uzun süre gecikmeye giren borçlular, 60 aya kadar yapılandırma başvurusunda bulunabilecekler. Ancak yapılandırma fırsatından faydalanmak için başvuruların bir yıl içerisinde yapılması şart koşuluyor.