Kredi Kartı Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Pazartesi Gününden İtibaren Yasaklanacak!

TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon rakamlarında Ağustos ayının enflasyonu yüzde 2.47 olarak belirlenirken, yıllık enflasyon ise yüzde 51.97'ye geriledi.



Baz etkisi nedeniyle enflasyonda yaşanan düşüşe karşın, düşüş hızının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu hedefleriyle örtüşmemesi, bir dizi yeni kısıtlama kararının alınmasına neden oldu. Parasal sıkılaşma sürecine devam etmek ve Türkiye'deki talep enflasyonunu baskılamak amacıyla BDDK'ya talimatlar ileten TCMB, kredi kartlarına yönelik uygulamalarını peş peşe devreye aldı.



KREDİ KARTLARINA TAKSİT KISITLAMASI GELİYOR



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz aylarda kredi kartlarında uygulanan taksit düzenlemelerini hedef alan açıklamalarının ardından aylardır beklenen değişiklikler bu hafta itibarıyla yürürlüğe girdi. Ekonomist Barış Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor." ifadelerini kullanarak, bankaların taksit düzenlemelerinde kısıtlamalara başladığını duyurdu.



Bankacılık sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, pazartesi günü itibarıyla büyük ölçekli özel bankaların tüm kredi kartları için taksit düzenlemesini maksimum 3 ay olarak belirlemesi bekleniyor. Bu değişikliğin ardından kredi kartı limitlerine yönelik bir düzenlemeye daha gidileceği ortaya çıktı.