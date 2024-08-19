Kredi Kartı Olanlara Uyarı! O Parayı Bankadan Hemen Geri Alabilirsiniz

81 ildeki kredi kartı sahiplerini yakından ilgilendiren kritik detay! Milliyet'in geçtiği habere göre; Kredi kartı aidatları son dönemde önemli bir artış gösterdi ve bazı kartların aidatları 500 liranın üzerine çıktı. Türkiye'de kredi kartı sahipleri bankalara yılda ortalama 62,5 milyar lira ödüyor. Bunun yanı sıra, kredi dosya masrafları ve sigorta gibi ek ücretler de tüketicilerin bütçesini zorluyor. Ancak, bu tür ödemelerin geri alınabileceğini bilmek önemli.