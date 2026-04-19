Kredi Kartı Limitlerini Düşürme Kararında Geri Adım: Düzenleme Askıya Alınıyor

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren düzenlemede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından limitlerin düşürülmesini öngören plan şimdilik rafa kaldırıldı.

BDDK'nın aldığı karara göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacaktı.

LİMİTLERDE YÜZDE 80'E VARAN DÜŞÜŞ

Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacaktı.

Kart limiti düşürülürken bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecekti.

UYGULAMA ASKIYA MI ALINDI?

NTV Haber'in haberine göre, BDDK tarafından bankalara tanınan 3 aylık hazırlık süresinin bitimine az kaldı ve gelen bilgiler uygulamanın askıya alındığını gösteriyor. Bankacılık çevreleri, bankaların konuyla ilgili BDDK'ya dönüşlerinin devam ettiğini ve mevcut durumda uygulamanın askıya alındığını belirtmekle yetindiler.

3 AYLIK SÜRE VERİLMİŞTİ

Uygulamanın askıya alınması, kredi kartı limitlerinde değişiklik yapılmayacağı ve mevcut düzenlemenin yürürlükte olduğu anlamına geliyor. 16 Şubat’ta yürürlüğe girmesi gerekirken 3 aylık süre ertelenen uygulama hayata geçirilmeyecek ve böylece bankalar, kredi kartı limitlerinde mevcut uygulamayı sürdürmeye devam edecek.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI HARİÇ TUTULMUŞTU

Süre uzatımından önce 15 Şubat'a kadar süre veren BDDK, eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşmemesini istemiş, bu harcamalar dışında bütün kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Kaynak: NTV Haber