Kredi Kartı Limitleri Sil Baştan Değişecek! Uzman İsim Tüm Detayları Açıkladı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SGK sisteminin bankalara kadar uzanacağını ve kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde SGK'da görünen gerçek gelirin dikkate alınacağını öne sürdü. İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi

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Kredi Kartı Limitleri Sil Baştan Değişecek! Uzman İsim Tüm Detayları Açıkladı - Resim: 1

Merkez Bankası’nın yeni politikalarıyla birlikte enflasyonda yaşanan artışta baz etkisinin rolü azalmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2024 Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 51,97’ye geriledi. Aylık bazda ise enflasyon artışı yüzde 2,47 olarak kaydedildi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin 2024 Nisan ayı raporuna göre, bu yılın ilk dört ayında kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70’lik bir artış gözlemlendi. Aynı dönemde bireysel kredi borçları nedeniyle yasal takibe düşenlerin sayısı ise yüzde 32,5 oranında artış gösterdi.

Genel olarak, bireysel kredi veya kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı, 2024 Ocak-Nisan döneminde yüzde 42,5 artarak 422 bin 650’den 602 bin 107’ye yükseldi. Baz etkisinde düşüş yaşanmış olsa da aylık enflasyonda hissedilir bir azalma görülmemesi dikkat çeki.

Sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş, kişisel Youtube kanalında yayınladığı videoda, hükümetin kerdi kartı limitlerine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini kullanarak yeni bir düzenleme yapmayı planladığını aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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