Kredi Kartı Limitleri Düşüyor: Pazartesi Başlıyor! Yeni Limitler Nasıl Belirlenecek?

Kredi kartı limitlerine yönelik beklenen düzenleme için bankalara tanınan süre dolmak üzere. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) limitlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin verdiği takvim kapsamında, uygulama pazartesi günü itibarıyla devreye girecek.

Yeni düzenleme çerçevesinde, bir kişinin farklı bankalardaki kredi kartı limitlerinin toplamı 400 bin TL’yi aşmıyorsa mevcut limitlerde herhangi bir düşüş yapılmayacak. Bu sınırın altında kalan kart kullanıcıları limit değişikliğinden etkilenmeyecek.

Ancak toplam limitin 400 bin TL’nin üzerine çıkması halinde bankalar, müşterilerin gelir durumunu ve harcama alışkanlıklarını dikkate alarak güncelleme yapacak. Birden fazla bankadan alınan kartlarla yüksek limite sahip olan kullanıcıların limitlerinde aşağı yönlü revizyon gündeme gelebilecek.

HARCAMA PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Limit güncellemelerinde 2025 yılına ait harcama verileri temel kriterlerden biri olacak. Bankalar, kart sahiplerinin yıl boyunca gerçekleştirdiği harcamaların ortalamasını dikkate alarak kullanılmayan limitleri yeniden değerlendirecek.

Örneğin toplam kredi kartı limiti 600 bin TL olan ancak yıl içinde 400 bin TL harcama yapan bir kullanıcının, atıl kalan 200 bin TL’lik kısmı incelemeye alınacak. Kullanılmayan tutarın belirli bir bölümünün iptal edilmesiyle kart limitinde düşüş yaşanabilecek.

Düzenlemeyle birlikte bankaların, risk yönetimi ve finansal dengeyi gözeterek limitleri daha kontrollü biçimde belirlemesi hedefleniyor. Yeni uygulamanın özellikle yüksek limitli kartlarda etkisini göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi