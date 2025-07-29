Kredi Kartı Limitleri Değişiyor: IBAN'lar Yenilenecek, Uygulaması Bile Silinecek!

ORTAK KREDİ KARTI LİMİTİNE SON

Enpara’nın ayrı bir banka olarak faaliyete geçmesiyle birlikte, bugüne kadar QNB Finansbank ve Enpara kredi kartları için ortak kullanılan “çatı limit” uygulaması sona erecek. Mevcut sistemde, müşteriler iki farklı kart için tek bir toplam limite sahipken, yeni düzenlemede her karta ayrı ayrı limit tanımlanacak. Kullanıcılar, örneğin toplamda 100 bin TL olan limiti kendi tercihleri doğrultusunda 50 bin TL QNB, 50 bin TL Enpara olacak şekilde bölebilecek. Söz konusu oranlar, kullanıcıların tercihine göre belirlenecek.