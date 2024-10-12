Kredi Kartı Limiti Kararı Sonrası Duyan Bankaya Koştu! Anında Çözüm: 750 TL Ödememek İçin Hatları Kilitlediler

Kredi kartı kullanıcıları Meclis'e gelen 100 bin TL limitli kartlardan 750 TL alınacağı haberlerinin ardından harekete geçti. Haberlerin duyulmasından kısa bir süre sonra birçok kullanıcı bankaların çağrı merkezlerini adeta kilitledi. Bankalar, kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye düşürmek isteyenlerin talepleri ile karşılaştı.

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Kredi Kartı Limiti Kararı Sonrası Duyan Bankaya Koştu! Anında Çözüm: 750 TL Ödememek İçin Hatları Kilitlediler

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifinde ÖTV’den MTV’ye, kredi kartı limitinden tapu ve otomobil satışlarına kadar birçok konuda sürpriz düzenlemeler yer aldı. Ancak en dikkat çeken kısmı 100 bin TL ve üzerinde limitli kredi kartlarından 750 TL fon payı alınacak olmasıydı.

ÇAĞRI MERKEZİNİ ARADILAR

Açıklamanın üzerinden 1 gün bile geçmesine rağmen dün akşam saatlerinden itibaren çok sayıda kişi bankaların çağrı merkezlerini meşgul etti. Kredi kartı kullanıcıları kart limitinin 99 bin liraya düşürülmesini talep etti.

62 MİLYONA YAKIN KREDİ KARTININ LİMİTİ 100 BİN TL ÜZERİNDE

Yaklaşık olarak 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarının sayısı 61 milyon 955 bin 106 olarak hesaplanırken, bu rakam üzerinden 750 lira Savunma Sanayi Fonu alındığında, 46,4 milyardan fazla gelir hedefleniyor.

100 Bin TL Limitli Kredi Kartına 750 TL Kesilecekti! Hesaplar Yapıldı: İşte Savunma Sanayi Fonu'na Aktarılacak Paranın Miktarı100 Bin TL Limitli Kredi Kartına 750 TL Kesilecekti! Hesaplar Yapıldı: İşte Savunma Sanayi Fonu'na Aktarılacak Paranın MiktarıEkonomi

Kredi Kartı Limitlerine Ayar! Meclis'e Geliyor: 100 Bin TL ve Üzerinde Kart Limiti Olanlar Dikkat!Kredi Kartı Limitlerine Ayar! Meclis'e Geliyor: 100 Bin TL ve Üzerinde Kart Limiti Olanlar Dikkat!Ekonomi

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