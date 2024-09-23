Kredi Kartı Kullanımında Rekor Artış! Merkez Bankası'ndan Açıklama Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Merkezin Güncesi" blog sayfasında yayınlanan "Kartlı Harcama Tercihlerinde Son Dönem Eğilimler" başlıklı analizde, dijital kanalların yaygınlaşması ve yüksek enflasyonun nakit taşıma maliyetlerini artırdığına dikkat çekildi. Bu durumun banka ve bireysel kredi kartı (BKK) kullanımını artırdığı belirtildi.

Kaynak: AA-Haber Merkezi

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Kredi Kartı Kullanımında Rekor Artış! Merkez Bankası'ndan Açıklama Geldi - Resim: 1

Analizde, "Dijital kanalların artışı ve enflasyon nedeniyle yükselen nakit taşıma maliyetleri, banka ve bireysel kredi kartlarının kullanımını tetikliyor. Kredi kartlarının sunduğu nakit avans ve vadeli ödeme imkanları da bu durumu destekliyor. Yüksek enflasyonun etkisiyle kartlı harcama bakiyesi hem nominal hem de reel olarak önemli bir artış gösteriyor" denildi.

Türkiye'de yaklaşık 28 milyon aktif kredi kartı kullanıcısı bulunduğu, toplamda 125 milyon kredi kartı ve 191 milyon banka kartı bulunduğu ifade edildi. Kartlı harcamaların toplam hacminin 12,8 trilyon Türk lirasına ulaştığı kaydedildi. Analizde, 2021 yılından 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar faizlerin enflasyonun altında kalmasının bakiye büyümesinde etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: AA-Haber Merkezi

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