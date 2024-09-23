Kredi Kartı Kullanımında Rekor Artış! Merkez Bankası'ndan Açıklama Geldi

Analizde, "Dijital kanalların artışı ve enflasyon nedeniyle yükselen nakit taşıma maliyetleri, banka ve bireysel kredi kartlarının kullanımını tetikliyor. Kredi kartlarının sunduğu nakit avans ve vadeli ödeme imkanları da bu durumu destekliyor. Yüksek enflasyonun etkisiyle kartlı harcama bakiyesi hem nominal hem de reel olarak önemli bir artış gösteriyor" denildi.

Türkiye'de yaklaşık 28 milyon aktif kredi kartı kullanıcısı bulunduğu, toplamda 125 milyon kredi kartı ve 191 milyon banka kartı bulunduğu ifade edildi. Kartlı harcamaların toplam hacminin 12,8 trilyon Türk lirasına ulaştığı kaydedildi. Analizde, 2021 yılından 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar faizlerin enflasyonun altında kalmasının bakiye büyümesinde etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: AA-Haber Merkezi