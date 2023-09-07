Kredi kartı kullanımına sınırlama: OVP’nin satır arasında dikkat çeken madde!
Ekonomide 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Program (OVP) netleşti. Bu kapsamda birçok yeni düzenlemenin hayatımıza gireceği de ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise kredi kartı kullanımının sınırlanacağına dair hedef oldu.
Ekonomistler tarafından ortaya koyduğu hedefler açısından gerçekçi bulunan Orta Vadeli Program (OVP) enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına devam edileceği ve mali disiplinin sağlanacağı temel hedeflerinin yanı sıra bir çok düzenlemenin yapılacağını da haber verdi.
Habertürk’te yer alan habere göre, programda politika ve tedbirler sayılırken önemli maddelerden birisi enflasyonla mücadele için kredi kartına el atılacağı bildirildi.
OVP'de "Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir" denilerek bu alanda kullanımı sınırlayacak önlemler alınacağını ortaya koydu.
Bilindiği üzere, önceki dönemlerde kart kullanımını azaltmak için kredi kartı asgari ödeme ve kullanım limitleri artırılmış, taksit sayısı azaltılmıştı.