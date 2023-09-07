Kredi kartı kullanımına sınırlama: OVP’nin satır arasında dikkat çeken madde!

Ekonomistler tarafından ortaya koyduğu hedefler açısından gerçekçi bulunan Orta Vadeli Program (OVP) enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına devam edileceği ve mali disiplinin sağlanacağı temel hedeflerinin yanı sıra bir çok düzenlemenin yapılacağını da haber verdi.