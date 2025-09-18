Kredi Kartı Kullanıcılarına Faiz İndirimi Müjdesi!
Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faiz oranları yeniden düzenlendi.
Merkez Bankası (MB) kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri hesaplama marjlarında indirime gitti. Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü.
Böylece faizler yüzde 4.75'ten yüzde 4 buçuğa indirildi. Gecikme faiziyse yüzde yüzde 5.05'ten yüzde 4.80'e düşürüldü. Yeni oranlar 1 Ekim itibariyle geçerli olacak.
