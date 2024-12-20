Kredi Kartı Kullananları Yıkan Haber! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor

KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE OLUMSUZ TABLOYLA KARŞI KARŞIYA

BDDK'nın raporlarına göre, Türkiye'deki her iki kredi kartı kullanıcısından biri, 100 bin liranın üzerinde karta sahip. Bu tablo, Türkiye’yi kredi kartı limiti ve gelir oranı açısından dünyanın en sağlıksız ülkelerinden biri haline getiriyor. Borçlanmanın yüksek olduğu bu sistem, milyonlarca vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor.