Kredi Kartı Kullananları Yıkan Haber! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor
Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı limitlerine yönelik kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, kredi kartı limitlerinin tüketicilerin maaşlarıyla orantılı hale getirilmesini öngörüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar, müşterilerin aylık gelirlerini esas alarak kredi kartı limitlerini belirleyecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) talimatına göre, kredi kartı limitleri aylık gelirin 2 ila 4 katı arasında olacak. Ayrıca, bankaların geçmişe dönük olarak limit düzenlemesine gidebileceği ifade ediliyor.
HEDEF BORÇLANDIRMAYI SINIRLAMAK
2024 yılında enflasyon oranının %45 seviyelerinde kalması, talep enflasyonunu kontrol altına alma ihtiyacını doğurdu. Ekonomi yönetimi, bu düzenlemeyle kredi kartı kullanımını disipline ederek borçlanmayı sınırlamayı hedefliyor. Mevcut sistemde, bankalar müşterilerine gelirlerinin 15 ila 20 katı kadar kredi kartı limiti sunabiliyor. Bu durum, borçlanma seviyesinin artmasına ve ekonomik kırılganlıkların derinleşmesine neden olmuştu.
Yeni düzenleme kapsamında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veri setleri entegre edilecek. Bu sayede bankalar, müşterilerin güncel gelir bilgilerine anlık olarak erişim sağlayabilecek. Bu uygulamanın, limitlerin gerçek gelirle uyumlu hale getirilmesini hızlandıracağı belirtiliyor.
KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE OLUMSUZ TABLOYLA KARŞI KARŞIYA
BDDK'nın raporlarına göre, Türkiye'deki her iki kredi kartı kullanıcısından biri, 100 bin liranın üzerinde karta sahip. Bu tablo, Türkiye’yi kredi kartı limiti ve gelir oranı açısından dünyanın en sağlıksız ülkelerinden biri haline getiriyor. Borçlanmanın yüksek olduğu bu sistem, milyonlarca vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor.
DÜZENLEME ORTA VADELİ PROGRAM’DA SİNYAL VERMİŞTİ
Kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemeler, 2025-2027 Orta Vadeli Program’da (OVP) ilk kez gündeme gelmişti. Programda, kredi kartı limitlerinin tüketicilerin gerçek gelirleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtilmiş, bu kapsamda SGK ve Risk Merkezi veri setlerinin entegre edileceği ifade edilmişti.