Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Herkes Bilmeden Bu Hatayı Yapıyor: Misliyle Geri Ödeyebilirsiniz

ÖDEMELERİNİZİ MUTLAKA ZAMANINDA YAPIN

Kredi kartı borçlarını geciktirmek, yüksek faiz yükü ve kredi notunda düşüş gibi olumsuz sonuçlara neden olabilir. Uzmanlar, asgari tutar yerine borcun tamamının ödenmesini tavsiye ediyor. Zamanında yapılan ödemeler, hem ek faiz maliyetinden kaçınmayı hem de kredi geçmişinin olumlu etkilenmesini sağlıyor.