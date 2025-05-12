Kredi Kartı Kullanan Yaşadı: Banka Herkese O Parayı Faiziyle Geri Ödeyecek
Kredi kartı bilgileri ele geçirilerek yapılan izinsiz alışveriş sonrası bankayla karşı karşıya gelen tüketici, mahkeme kararıyla haklı bulundu. Mahkeme, 13 bin 350 liralık harcamanın yasal faiziyle birlikte iadesine hükmetti.
Kaynak: İHA
İstanbul’da yaşayan H.D., kredi kartı bilgileri kötü niyetli kişilerce ele geçirilerek, bilgisi ve onayı olmadan internet üzerinden alışveriş yapılması nedeniyle hem bankasına hem de ilgili şirkete başvurdu. Ancak yaşadığı mağduriyetin giderilmemesi üzerine konuyu yargıya taşıyan H.D., İstanbul 10. Tüketici Mahkemesi’nden lehine çıkan kararla haklı bulundu.
SMS ATMAYAN VE ONAY BELGESİ SUNMAYAN BANKA KUSURLU SAYILDI
H.D.’nin şikâyetini değerlendiren mahkeme, davaya sunulan bilirkişi raporunu dikkate aldı. Raporda, işlemlerin 3D Secure güvenlik adımları (SMS, onay kodu vb.) ile gerçekleştirilmediği, bankanın güvenlik altyapısının yeterince ispatlanamadığı ifade edildi. Mahkeme, bu durumdan bankanın sorumlu olduğuna hükmetti.
MAHKEME TÜKETİCİYİ HAKLI BULDU
Mahkeme ilgili kanun maddeleri ve bilirkişi raporunu da göz önünde bulundurarak tüketiciyi haklı buldu ve "13 bin 350 liranın tüketici hakem heyetine başvuru tarihi olan 29 Mart 2024'ten tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615 liranın başvuru ve 911 lira karar harcının davalıdan alınarak devlet hazinesine gelir kaydına, davacı tarafından yapılan toplam 3 bin 42 liralık yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine" kesin olarak karar verdi.
"ONAY VE UYARI MESAJI GELMEDİYSE SORUMLU BANKADIR"
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu da süreci yakından takip ettiğini belirtti. Ağaoğlu, bankanın, tüketiciden habersiz yapılan işlemlerde gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olduğunu hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:
"Yargıtayın içtihat haline gelmiş kararlarında görüldüğü üzere, davacının zararın meydana gelmesinde kusurunun bulunduğunu ispat yükümlülüğü davalı bankadadır. Banka, internet bankacılığı işlemlerinde işlem yapanın gerçek müşteri olup olmadığını belirleme yönünde, gerekli altyapıyı sağlayarak güvenlik önlemlerini almak zorundadır. 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, bu konuda çok açık. Tüketicinin kartından bilgisi ve onayı olmadan alışveriş yapıldıysa, bankaya 24 saat içinde bildirimde bulunduğu takdirde yapılan harcamaların sadece 150 liralık kısmından sorumludur.
Banka herhangi bir SMS, onay ya da uyarı mesajı göndermediyse tüketici harcama itirazı için 24 saatle sınırlı da değildir. Banka normalde kredi kartından alışverişlerde şifre gönderiyor. Şifre gönderse bile harcamayla ilgili mesaj da gönderiyor, 'Bu size ait değilse arayın' diye uyarıyor. Söz konusu olayda tüketiciye ne mesaj geliyor ne onay var ne de uyarılıyor."
HARCALAMALARINI DÜZENLİ KONTROL EDİN
Ağaoğlu, benzer durumların her geçen gün arttığını belirterek, kart kullanıcılarını dikkatli olmaya çağırdı. Tüketicilerin, kart hareketlerini düzenli kontrol etmesi ve şüpheli bir işlem fark ettiklerinde zaman kaybetmeden bankaları bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.