Kredi Kartı Kullanan Yaşadı: Banka Herkese O Parayı Faiziyle Geri Ödeyecek

"Yargıtayın içtihat haline gelmiş kararlarında görüldüğü üzere, davacının zararın meydana gelmesinde kusurunun bulunduğunu ispat yükümlülüğü davalı bankadadır. Banka, internet bankacılığı işlemlerinde işlem yapanın gerçek müşteri olup olmadığını belirleme yönünde, gerekli altyapıyı sağlayarak güvenlik önlemlerini almak zorundadır. 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, bu konuda çok açık. Tüketicinin kartından bilgisi ve onayı olmadan alışveriş yapıldıysa, bankaya 24 saat içinde bildirimde bulunduğu takdirde yapılan harcamaların sadece 150 liralık kısmından sorumludur.

Banka herhangi bir SMS, onay ya da uyarı mesajı göndermediyse tüketici harcama itirazı için 24 saatle sınırlı da değildir. Banka normalde kredi kartından alışverişlerde şifre gönderiyor. Şifre gönderse bile harcamayla ilgili mesaj da gönderiyor, 'Bu size ait değilse arayın' diye uyarıyor. Söz konusu olayda tüketiciye ne mesaj geliyor ne onay var ne de uyarılıyor."