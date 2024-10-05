Kredi Kartı ile Alışverişte 'POS Komisyonu' Zammı! Farklı Fiyattan Ceza Yediler: Nakit Parayla Ödemede Bile...

Bankaların kredi kartı komisyon oranlarındaki artış, esnafı fiyat politikalarını değiştirmeye yöneltti. Daha önce kredi kartı ile ödeme yapan müşterilerden yüzde 10 ila 30 arasında ek ücret talep eden işletmeler, bu uygulamanın yasalara aykırı bulunarak ceza almaları üzerine nakit ve kart ödemelerinde aynı fiyatı uygulamaya başladı. Ancak bu kez fiyatlara yüzde 20 ila 30 oranında zam yaparak maliyeti tüm ödeme yöntemlerine yansıttılar.

Örneğin, İstanbul Beşiktaş’taki bir kuaför, eskiden nakit ödemelerde 200 TL, kredi kartıyla ödemelerde ise 250 TL talep ediyordu. Şimdi ise aynı kuaför, hem nakit hem de kartla ödemede tek fiyat uyguluyor, ancak bu ücret her iki yöntem için de 250 TL’ye yükseldi.

KOMİSYON MALİYETİ FİYATLARA EKLENDİ

Esnaf, komisyon oranlarının yükselmesi ve bankaların ödemeleri 45 gün gibi uzun bir süre sonra yapmasının işletmeleri zor durumda bıraktığını belirtiyor. Günlük ciro üzerinden alınan komisyonların kârlarını büyük ölçüde azalttığını söyleyen esnaflar, bu komisyon farkını ürün ve hizmet fiyatlarına eklemek zorunda kaldıklarını dile getiriyor.

CEZALAR 200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın bu fiyat politikasının hem etik hem de yasal olmadığını vurgularken, denetimlerin sıkılaştığını ve bu uygulamanın cezalarının 200 bin TL’ye kadar çıktığını ifade etti. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü ise bu tür uygulamaların ticari ahlakla bağdaşmadığını belirterek, tüketicilerin bu durumu şikayet etmeleri gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Sabah