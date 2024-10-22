Kredi Kartı Faizleri Arttı, 3 Ay Sonra Bir İlk Yaşandı! Kasım ve Aralık Aylarında Milyonları Bekleyen Tablo: ‘Maksimum Seviye…’

Kredi kartı kullanımı hızla artarken ekonomi yönetimi bu harcamaları kontrol altına almak amacıyla çeşitli düzenlemeleri hayata geçirmişti. Bu düzenlemeler ile kredi kartı faizleri arttı, nakit çekimlerde taksit sayısı sınırlandırıldı ve nakit çekim limitleri düşürüldü. Tüm bunlar sonucu kredi kartı ile yapılan alışverişlerde yavaşlama başladı.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, 11 Ekim haftasında kartlı harcamalar 3 ayın en düşük seviyesini gördü ve 305,8 milyar liraya geriledi. Hizmet sektörü, elektronik ürünler, kırtasiye, internet alışverişleri ve mobilya harcamalarındaki düşüş ise dikkatlerden kaçmadı.

“KASIM VE ARALIK’TA DAHA ÇOK HİSSEDİLECEK”

Konuyu Milliyet’e değerlendiren Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, Kasım ve Aralık aylarında kartlı harcamalarda daha sert bir düşüş beklediğini ifade ederek, uygulanan ekonomi politikalarının en çok bu aylarda hissedileceğini kaydetti.

Asgari ücrete ara zam yapılmamasından dolayı alım gücü eriyen vatandaşın enflasyonun etkisini iyice hissedeceği ayların geldiğini söyleyen uzman isim, bu durumun kart limitlerinin dolmasına neden olduğunu savundu. Bayram kredi kartı harcamalarındaki düşüşün yılın geri kalanında da devam edeceğini belirtti.

KREDİ KARTINDA 7 BİN TL KARARI

Bayram, 7 bin TL üzeri ödemelerin banka üzerinden yapılacak olmasının kredi kartı harcamalarını artırma potansiyeli taşıdığını ancak kişilerin kredi kartı limitlerinin dolu olması halinde bu artışın sınırlı kalacağını vurguladı. Kişilerin önce kredi kartı borcunu ödeyip ardından harcama yapabileceğini belirten Bayram, yeni düzenlemenin harcamaları önemli ölçüde artırmasını beklemediğini söyledi.

YENİ ÖNLEMLER GELECEK Mİ?

60 ay vade ile yapılandırma düzenlemesinin bir nebze piyasaya nefes aldırdığını ifade eden Bayram, bazı sektörlere yönelik taksit sınırlandırması veya limit düzenlemesinin gelebileceğini öngörürken, şahıslara ait kredi kartlarında da bir düzenleme olabileceğinin mesajını verdi. Bu düzenlemelerin ise zorunlu olduğunun altını çizdi.

KREDİ KARTI FAİZLERİ NE OLUR?

Kredi kartı faizlerinin daha fazla artmayacağını düşünen Bayram, politika faizlerinin yedir aydır sabit kaldığını ve maksimum faiz oranlarına ulaşıldığını söyledi. Merkez Bankası’nın farklı para politikası araçlarını devreye sokarak enflasyonu kontrol altına almayı hedeflediğini anımsattı.

Kaynak: Milliyet