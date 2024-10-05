Kredi Kartı Faizleri Artınca Yeni Adres Oldu! Son 1 Yılda Yüzde 142'lik artış: Çığ Gibi Büyüyor

Kredi kartı üzerinden nakit ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar ihtiyaçlarını Kredili Mevduat Hesabı (KMH) üzerinden karşılamaya çalışıyor. Normal şartlarda tüketiciler kredi kartı limitlerinin yüzde 25’i kadarını nakit çekebiliyor. Taksitli avansta ise maksimum vade 3 ay olarak yapılıyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 29,5 milyon banka müşterisinin KMH hesabı bulunuyor. 2024 yılı Temmuz ayında KMH hesaplarından çekilen para bir yıl öncesine göre yüzde 142’lik artışla 315 milyar TL’ye yükseldi. Bir yıl önce bu tutar 130 milyar TL’ydi.

KMH’DE FAİZ ORANLARI NE?

Konuya ilişkin Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, “Sıkı para politikası ile birlikte krediye ulaşım bir hayli zorlaştı. Nakit avans ile birlikte döviz alanlar, borsaya girenler oldu. Devletimiz bunun önüne geçmek adına geçtiğimiz dönemde nakit avans çekimi faiz oranlarını yükseltti. Şu anda kredi kartı nakit avans çekimi faizi ile KMH faizi neredeyse aynı. Vatandaşların maaşları ve kredi kartları harcamalarına yetmeyince bu sefer de KMH hesapları kullanılıyor. KMH hesapları yine faizli bir şekilde vatandaşın ödemesi gereken bir meblağ olarak karşımıza çıkıyor. KMH hesaplarına uygulanan faiz oranı ve kredi kartı faiz oranı şu anda aynı seviyelerde. KMH aslında bir ihtiyaç kredisi demek. Kişinin maaşına göre belirlenen bir tutardır” ifadelerini kullandı.

FAİZ HEMEN İŞLEMEYE BAŞLIYOR

“KMH hesapları aylık, günlük dönemler itibarıyla değerlendirilebiliyor, bu bankaya göre değişiklik gösteriyor” diyen Bayram, “Çektiğiniz gün itibarıyla bile hemen faiz işlemeye başlıyor. Vatandaşlar KMH hesap kullanırken dikkat etmelidir. Eksi bakiyeye düştüğünüz durumda faiz işletilmeye başlanıyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

EKSİ HESABA GEÇİYOR

“Eğer otomatik bir fatura talimatınız varsa, kredi taksit ödemeleriniz varsa eksi hesaba geçilebiliyor. Bunun çok sonradan farkına varılabiliyor. Vatandaşlar taksit günlerinde, fatura günlerinde eksi hesaba geçip geçmediklerine dikkat etmeliler” bilgisini paylaşan bayram yapılandırma hakkında da şunları söyledi:

“Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi almış olduğu kararla kredi kartı ve ihtiyaç kredisi faizini ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sağladı. Bu yüksek enflasyonist ortamda, ücret güncellemelerinin sınırlı olduğu bir ortamda vatandaşın paraya ulaşımının daha kolay olması adına alınan bir önlemdir. Getirilen düzenleme ile birlikte vatandaşlar biraz daha rahat nefes alacak diyebiliriz.”

Kaynak: Milliyet