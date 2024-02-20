Kredi kartı borcunu geciktirenler dikkat: 'Sicil affı' Meclis gündeminde

Bu sicil kayıtları sebebiyle tüketiciler borçlarının tamamını ödemeleri durumunda bile 5 yıl boyunca acil ihtiyaçları için tekrar kredi kullanamamaktadır. Kanun teklifimiz ile yapılan sicil affı sayesinde borçlarını ödeyen vatandaşlarımızın olumsuz sicilleri temizlenecek ve ekonomik yönden biraz da olsa rahatlamalarını amaçlamaktayız.”