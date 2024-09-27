Kredi Kartı Borçlarına Yapılandırma Ayarı! Uzmanı Canlı Yayında Açıkladı

BDDK'nın açıkladığı yeni düzenleme, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunuyor. Ayrıca, kredi kartlarında asgari ödeme oranı da güncellendi. 50 bin TL'ye kadar olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si olarak belirlendi. 50 bin TL’yi aşan kartlarda ise bu oran yüzde 40 olarak uygulanacak.