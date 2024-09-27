Kredi Kartı Borçlarına Yapılandırma Ayarı! Uzmanı Canlı Yayında Açıkladı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olanlar için önemli bir düzenlemeye imza attı. Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre, borcunu ödeyemeyen vatandaşlara 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirildi. Ekonomist Murat Turgut, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, bu düzenlemenin bir başlangıç olabileceğine işaret etti.
Kaynak: Ekol TV'
BDDK'nın açıkladığı yeni düzenleme, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunuyor. Ayrıca, kredi kartlarında asgari ödeme oranı da güncellendi. 50 bin TL'ye kadar olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si olarak belirlendi. 50 bin TL’yi aşan kartlarda ise bu oran yüzde 40 olarak uygulanacak.
Ekol TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ekonomist Murat Turgut, Merkez Bankası ve BDDK'nın elindeki verileri tam olarak bilmediklerini belirterek, "Buzdağının görünen yüzünü konuşuyoruz. Ancak belki de kredi kartları için daha büyük düzenlemeler yolda. Bu yapılanlar sadece bir başlangıç olabilir" ifadelerini kullandı.
Murat Turgut, kredi kartına borçlanan vatandaşlar için de önemli bir değerlendirme yaptı. Şu anda kredi kartına borçlanan bir kişinin, ilerleyen dönemde faiz oranlarının değişmesiyle avantajlı bir duruma geçebileceğini belirtti. Turgut, "Gelecek yıl bu zamanlarda mevcut faizler geçerli olmayabilir, bu da borçlananlar için avantaj yaratabilir" dedi.