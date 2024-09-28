Kredi Kartı Borçları Artık Böyle Ödenecek: Hepsi Değişti, İşte Yeni Ödeme Tablosu
Kredi kartı ve tüketici kredisi yapılandırmalarıyla ilgili detaylar belli oldu. Artık herkes kredi kartı borçlarını böyle ödeyecek. İşte örnek ödeme tablosu...
Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartı ve tüketici kredisi yapılandırmalarıyla ilgili yeni düzenlemeler netlik kazandı. Bu kapsamda, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenlere 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sunulacak. Uygulanacak faiz oranı ise güncel faiz oranlarının altında, 3,11 olarak belirlendi.
YÜZDE 50'Sİ ÖDENDİĞİNDE BAŞVURULACAK
Bu düzenlemenin amacı, vatandaşların birikmiş kredi kartı borçlarını yapılandırarak taksitlerin dönem asgari ödeme tutarına eklenmesi yoluyla borçların hızlı bir şekilde ödenmesini sağlamak ve böylece enflasyon karşısında ezilmemelerini sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca, borcun yüzde 50’sinin ödenmesinin ardından vatandaşlar kredi kartı limit artırımına başvurabilecekler.
İhtiyaç kredisi için de benzer bir yapılandırma mevcut. Eğer borçlar ödeniyorsa, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek. Ancak, 24 aydan fazla sürede ödenecek ihtiyaç kredileri için 50.000 TL üzerindeki tutarlar için yüzde 40’lık bir asgari ödeme oranı uygulanacak.
50 BİN TL'NİN ÖDEMESİ NE OLACAK?
Örneğin, 50 bin liralık bir borcun 12 aya taksitlendirilmesi durumunda toplam geri ödeme 64 bin lira olacak ve aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira olarak belirlenecek. 50 bin liranın 60 ay vadeyle taksitlendirilmesi halinde ise toplam ödeme 133 bin liraya ulaşacak; bu durumda aylık taksit 2 bin 228 lira olarak asgari ödeme tutarına eklenecek.
(Bu hesaplamalar yapılırken bankaların masraf alıp almayacağı dikkate alınmamıştır. Ayrıca, bankalar çeşitli kampanyalar aracılığıyla faiz oranlarını daha da düşürebilir.)
1 YIL İÇİNDE BAŞVURULACAK
İhtiyaç kredilerinde 30 günden fazla anapara ve faiz ödemesi yapılmamış borçlar yapılandırılabilecek. Bu durumda, borçlar ilave kredi olmaksızın 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Borçlunun, yapılandırma başvurusu için 1 yıl içinde başvuruda bulunması gerekecek.
KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME ORANI DEĞİŞTİ
Kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarlarında bazı değişiklikler yapıldı. Dönem borcunun yüzde 20’si olan asgari ödeme oranının sınır tutarı, 25 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. 50 bin lira ve altında kalan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20’si olarak uygulanacakken, 50 bin lira ve üzerindeki dönem borçları için asgari ödeme oranı yüzde 40 olarak belirlenecek.