Kredi Kartı Borçları Artık Böyle Ödenecek: Hepsi Değişti, İşte Yeni Ödeme Tablosu

50 BİN TL'NİN ÖDEMESİ NE OLACAK?

Örneğin, 50 bin liralık bir borcun 12 aya taksitlendirilmesi durumunda toplam geri ödeme 64 bin lira olacak ve aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira olarak belirlenecek. 50 bin liranın 60 ay vadeyle taksitlendirilmesi halinde ise toplam ödeme 133 bin liraya ulaşacak; bu durumda aylık taksit 2 bin 228 lira olarak asgari ödeme tutarına eklenecek.

(Bu hesaplamalar yapılırken bankaların masraf alıp almayacağı dikkate alınmamıştır. Ayrıca, bankalar çeşitli kampanyalar aracılığıyla faiz oranlarını daha da düşürebilir.)