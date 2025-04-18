Kredi Faizlerinde Son durum: İşte Taşıt, Konut, İhtiyaç Kredisinde En Düşük Oranlar

FAİZ ARTIŞI KREDİ PİYASASINA NASIL YANSIYACAK?

TCMB'nin faiz kararının ardından yapılan değerlendirmelerde, gecelik borç verme yerine haftalık repo faizine odaklanılacağı belirtildi. Ancak piyasaya sağlanan fonlamanın zaten yüzde 46 civarında olduğu göz önüne alındığında, kredi faizlerinde ani ve sert bir artış beklenmiyor.