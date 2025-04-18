Kredi Faizlerinde Son durum: İşte Taşıt, Konut, İhtiyaç Kredisinde En Düşük Oranlar
TCMB'nin faiz artışı sonrası gözler bireysel kredi faiz oranlarına çevrildi. Uzmanlar, mevcut piyasa koşullarında ani bir faiz yükselişi beklemiyor. Kredi hacmi artmaya devam ederken, özellikle ihtiyaç ve konut kredilerinde büyüme dikkat çekiyor. İşte kredi faiz oranlarında son durum ve en düşük faiz oranıyla kredi veren bankalar...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltti. Bu karar sonrası gözler bankacılık sektörüne ve özellikle bireysel kredi faizlerine çevrildi. Uzmanlar, mevcut piyasa fonlamasının bu seviyeden devam edeceğini ve kısa vadede kredi faizlerinde keskin bir artış beklenmediğini belirtiyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre, 11 Nisan haftasında bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi artış gösterdi. Tüketici kredilerindeki toplam hacim 20,5 milyar TL artarak 2 trilyon 206 milyar 904 milyon TL’ye ulaştı.
Özellikle konut ve ihtiyaç kredilerinde büyüme gözlenirken, taşıt kredilerinde küçük çaplı bir düşüş yaşandı.
FAİZ ARTIŞI KREDİ PİYASASINA NASIL YANSIYACAK?
TCMB'nin faiz kararının ardından yapılan değerlendirmelerde, gecelik borç verme yerine haftalık repo faizine odaklanılacağı belirtildi. Ancak piyasaya sağlanan fonlamanın zaten yüzde 46 civarında olduğu göz önüne alındığında, kredi faizlerinde ani ve sert bir artış beklenmiyor.
18 Nisan 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en düşük kredi oranları ve örnek geri ödeme planları şu şekilde:
İhtiyaç Kredisi (En Düşük Oran - QNB Finansbank)
Tutar: 100.000 TL
Vade: 12 Ay
Faiz Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 11.227 TL
Toplam Geri Ödeme: 136.326 TL
Konut Kredisi (En Düşük Oran - Ziraat & Halkbank)
Tutar: 1.000.000 TL
Vade: 120 Ay
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 27.162 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.286.124 TL
Taşıt Kredisi (En Düşük Oran - Dünya Katılım)
Tutar: 250.000 TL
Vade: 24 Ay
Kar Payı Oranı: %3,35
Aylık Taksit: 16.998 TL
Toplam Geri Ödeme: 409.390 TL