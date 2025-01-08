Kredi Faizlerinde Oranlar Çakıldı: 50 Bin TL ve 100 Bin TL’nin Geri Ödemesi Değişti

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ SİNYALİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ihtiyaç kredisi hacminde dikkat çekici bir artış kaydedildi. 20 Aralık haftasında 1 trilyon 401 milyar TL olan ihtiyaç kredisi hacmi, bir sonraki hafta 1 trilyon 425 milyar TL’ye ulaştı. Bu süreçte kredi hacmi 24 milyar TL artarak son haftaların en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.