Kredi Faizlerinde Oranlar Çakıldı: 50 Bin TL ve 100 Bin TL’nin Geri Ödemesi Değişti
Merkez Bankası’nın politika faizinde gerçekleştirdiği indirim, kredi faiz oranlarını da aşağı çekmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
250 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizi yüzde 50'den yüzde 47,50’ye düştü. 23 Ocak’ta yapılacak Uzmanlara göre, gelecek Para Politikası Kurulu toplantısında da benzer bir indirim beklentisi bulunuyor.
KONUT KREDİSİ FAİZLERİ GERİLEDİ
Faiz indirimi sonrası konut kredilerinde hareketlilik yaşandı. 120 ay vadeli konut kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 2,79’a kadar düştü. Bu gelişme, tüketici kredileri faiz oranlarında da düşüş beklentisini artırdı.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ SİNYALİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ihtiyaç kredisi hacminde dikkat çekici bir artış kaydedildi. 20 Aralık haftasında 1 trilyon 401 milyar TL olan ihtiyaç kredisi hacmi, bir sonraki hafta 1 trilyon 425 milyar TL’ye ulaştı. Bu süreçte kredi hacmi 24 milyar TL artarak son haftaların en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.
50 BİN TL VE 100 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?
Bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranlarında vadeye ve kredi tutarına göre farklılıklar göze çarpıyor. İşte 8 Ocak 2024 itibarıyla güncel geri ödeme planları:
50 BİN TL KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ
12 Ay Vade: En düşük faiz oranı yüzde 2,99 ile Alternatif Bank’ta. Aylık taksit 5.293 TL, toplam geri ödeme ise 63.763 TL.
24 Ay Vade: En düşük faiz oranı yüzde 3,66 ile Getir Finans’ta. Aylık taksit 3.539 TL, toplam geri ödeme 84.929 TL.
36 Ay Vade: En düşük faiz oranı yüzde 3,54 ile QNB’de. Aylık taksit 2.869 TL, toplam geri ödeme 103.531 TL.
100 BİN TL KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ
12 Ay Vade: Getir Finans’ın yüzde 3,66 faiz oranıyla aylık taksit 11.129 TL, toplam geri ödeme 133.549 TL.
24 Ay Vade: Aynı bankada aylık taksit 7.077 TL, toplam geri ödeme 169.859 TL.