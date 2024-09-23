Kredi Faizleri İçin Düşüş Başlıyor Mu? 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Ne Kadar Oldu?

1 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

120 ay vade ile 1 milyon TL kredi çekmeyi planlayanlar için aylık ödeme tutarı 28 bin 966 TL olarak belirleniyor. Yıllık maliyet oranı yüzde 39.77 olurken, toplam geri ödeme tutarı ise 3 milyon 475 bin 928 TL’yi buluyor.

FAİZ ORANI AVANTAJLI MI?

Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 3.15 seviyelerinde seyrediyor. Bu oranla 1 milyon TL için aylık ödeme tutarı 32 bin 281 TL oluyor. Ziraat Bankası’nın yüzde 2.79 oranıyla bu tutar 28 bin 966 TL’ye geriliyor. Yani Ziraat Bankası ile yapılan kredi başvurusu, aylık yaklaşık 3 bin 315 TL tasarruf sağlıyor.