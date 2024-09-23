Kredi Faizleri İçin Düşüş Başlıyor Mu? 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Ne Kadar Oldu?
Konut kredisi faizlerinde beklenen indirim sinyalleri ortaya çıkmaya başladı. Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını yüzde 2.79’a kadar düşürdüğünü açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni kampanya çerçevesinde 60 ay vade için yüzde 2.89, 120 ay vade için ise yüzde 2.79 faiz oranları sunulacak. Söz konusu kampanyadan yararlanmak isteyenler için belirli şartlar aranıyor. Bireysel emeklilik, zorunlu deprem sigortası (DASK), kasko ve eşya sigortası gibi en az dört sigorta ürününe sahip olmak gerekiyor. Ayrıca, kredi başvurusu yapan kişilerin Bankkart ve otomatik talimat ürünlerine de sahip olmaları isteniyor.
1 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?
120 ay vade ile 1 milyon TL kredi çekmeyi planlayanlar için aylık ödeme tutarı 28 bin 966 TL olarak belirleniyor. Yıllık maliyet oranı yüzde 39.77 olurken, toplam geri ödeme tutarı ise 3 milyon 475 bin 928 TL’yi buluyor.
FAİZ ORANI AVANTAJLI MI?
Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 3.15 seviyelerinde seyrediyor. Bu oranla 1 milyon TL için aylık ödeme tutarı 32 bin 281 TL oluyor. Ziraat Bankası’nın yüzde 2.79 oranıyla bu tutar 28 bin 966 TL’ye geriliyor. Yani Ziraat Bankası ile yapılan kredi başvurusu, aylık yaklaşık 3 bin 315 TL tasarruf sağlıyor.
DİĞER BANKALAR DA FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?
Ziraat Bankası’nın başlattığı kampanya, diğer bankaları da rekabete itebilir. Ancak, hızlı bir faiz düşüşü beklenmemekte. Enflasyonun gerilemesiyle birlikte konut kredisi faiz oranlarında bir hareketlilik yaşanması muhtemel.
KONUT TALEBİNDE ARTIŞ YAŞANACAK MI?
Uzmanlar, finansman koşullarındaki iyileşmenin konut talebini artırabileceğini öngörüyor. Ancak mevcut kredi oranlarının yüksekliği, bu kampanyanın talebi hızla artırmayabileceğini düşündürüyor. Bu nedenle, piyasa dinamiklerinin dikkatle izlenmesi gerekiyor.