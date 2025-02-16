Kredi Faizleri Çakıldı! 125 Bin TL ve 250 Bin TL’nin Geri Ödemesi Belli Oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde yeni bir düzenlemeye giderek kredi limitlerini artırdı.

Kredi Faiz Oranları Banka İhtiyaç Kredisi
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Kredi Faizleri Çakıldı! 125 Bin TL ve 250 Bin TL’nin Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 1

BDDK’nın tüketici kredilerinde yaptığı artış düzenlemesi sonrası 36 ay vadeli kredilerde limit 125 bin TL’ye; 24 ay vadeli kredilerde ise limit 125 bin TL ile 250 bin TL arasına çıkarıldı.

BDDK, vade sınırlamalarına ilişkin parasal tutarların makroekonomik göstergeler göz önünde bulundurularak güncellendiğini belirtti.

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Kredi Faizleri Çakıldı! 125 Bin TL ve 250 Bin TL’nin Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 2

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BÜYÜME SÜRÜYOR

BDDK'nın açıkladığı son verilere göre, ihtiyaç kredilerinde yükseliş devam ediyor. 2025 yılının başında 1 trilyon 431 milyar TL olan ihtiyaç kredisi hacmi, 7 Şubat itibarıyla 1 trilyon 470 milyar TL’ye ulaştı. İhtiyaç kredilerinin, toplam tüketici kredileri içindeki payı ise %71,16 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz hafta, konut ve taşıt kredileri dahil toplam tüketici kredisi hacmi 2 trilyon 67 milyar TL olarak açıklanmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte, en avantajlı ihtiyaç kredisi arayışları hızlanırken, bankalar da rekabeti artırarak cazip faiz oranları sunmaya başladı.

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Kredi Faizleri Çakıldı! 125 Bin TL ve 250 Bin TL’nin Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 3

EN UYGUN KREDİ SEÇENEKLERİ BELLİ OLDU

Bankaların bireysel kredi skoru ve sigorta gibi ek masraflar hariç sunduğu en düşük faiz oranı %2,99 olarak öne çıkıyor.

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Kredi Faizleri Çakıldı! 125 Bin TL ve 250 Bin TL’nin Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 4

125 BİN TL KREDİ (36 AY VADE)

Banka: Denizbank

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 6.508 TL

Toplam Geri Ödeme: 234.280 TL

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Kredi Faizleri Çakıldı! 125 Bin TL ve 250 Bin TL’nin Geri Ödemesi Belli Oldu - Resim: 5

250 BİN TL KREDİ (24 AY VADE)

Banka: Getir Finans

Faiz Oranı: %3,55

Aylık Taksit: 17.445 TL

Toplam Geri Ödeme: 418.686 TL

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