Kredi Faizleri Çakıldı! 125 Bin TL ve 250 Bin TL’nin Geri Ödemesi Belli Oldu

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BÜYÜME SÜRÜYOR

BDDK'nın açıkladığı son verilere göre, ihtiyaç kredilerinde yükseliş devam ediyor. 2025 yılının başında 1 trilyon 431 milyar TL olan ihtiyaç kredisi hacmi, 7 Şubat itibarıyla 1 trilyon 470 milyar TL’ye ulaştı. İhtiyaç kredilerinin, toplam tüketici kredileri içindeki payı ise %71,16 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz hafta, konut ve taşıt kredileri dahil toplam tüketici kredisi hacmi 2 trilyon 67 milyar TL olarak açıklanmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte, en avantajlı ihtiyaç kredisi arayışları hızlanırken, bankalar da rekabeti artırarak cazip faiz oranları sunmaya başladı.