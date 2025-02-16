Kredi Faizleri Çakıldı! 125 Bin TL ve 250 Bin TL’nin Geri Ödemesi Belli Oldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde yeni bir düzenlemeye giderek kredi limitlerini artırdı.
BDDK’nın tüketici kredilerinde yaptığı artış düzenlemesi sonrası 36 ay vadeli kredilerde limit 125 bin TL’ye; 24 ay vadeli kredilerde ise limit 125 bin TL ile 250 bin TL arasına çıkarıldı.
BDDK, vade sınırlamalarına ilişkin parasal tutarların makroekonomik göstergeler göz önünde bulundurularak güncellendiğini belirtti.
TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BÜYÜME SÜRÜYOR
BDDK'nın açıkladığı son verilere göre, ihtiyaç kredilerinde yükseliş devam ediyor. 2025 yılının başında 1 trilyon 431 milyar TL olan ihtiyaç kredisi hacmi, 7 Şubat itibarıyla 1 trilyon 470 milyar TL’ye ulaştı. İhtiyaç kredilerinin, toplam tüketici kredileri içindeki payı ise %71,16 olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz hafta, konut ve taşıt kredileri dahil toplam tüketici kredisi hacmi 2 trilyon 67 milyar TL olarak açıklanmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte, en avantajlı ihtiyaç kredisi arayışları hızlanırken, bankalar da rekabeti artırarak cazip faiz oranları sunmaya başladı.
EN UYGUN KREDİ SEÇENEKLERİ BELLİ OLDU
Bankaların bireysel kredi skoru ve sigorta gibi ek masraflar hariç sunduğu en düşük faiz oranı %2,99 olarak öne çıkıyor.
125 BİN TL KREDİ (36 AY VADE)
Banka: Denizbank
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 6.508 TL
Toplam Geri Ödeme: 234.280 TL
250 BİN TL KREDİ (24 AY VADE)
Banka: Getir Finans
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 17.445 TL
Toplam Geri Ödeme: 418.686 TL