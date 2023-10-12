Kredi faiz oranlarında yeni dönem

“Toplam kredi büyümesi tüzel tarafta yüzde 2.5, bireysel tarafta yüzde 3 ile sınırlanmış durumda. Şu an her iki tarafta da kredi büyümeleri bu sınırın altında” bilgisini veren ve bu konuda piyasanın henüz dengelenemediğini ifade eden Baştuğ, şunları kaydetti: "İhracat ve yatırım kredilerinde bu oranlar biraz daha düşük seviyelerde. Ama bu oranlardan açıkçası bir yatırım olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü TL kredi kullanarak bu oranlarla yatırım yapılacak ortam da henüz yok."