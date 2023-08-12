Kredi çekene kötü haber: Yargıtay dolar kuruna son noktayı koydu!
Bankadan dövizle kredi çektikten sonra taksitleri ödeyemeyen iş insanı mahkemenin yolunu tuttu. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkeme dolar kurunun artmasının öngörülemeyecek bir olgu olmadığına dikkat çekti.
İş insanı S.S., Mart 2016'da 4 ayrı işlem halinde yaklaşık 1 milyon Dolar kredi kullandı. Dolar kurundaki artışla birlikte taksitleri ödemekte zorluk çeken iş adamı, 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu.
Ödeme planları ile davalı bankaya vade sonunda bu tutarların faizi ile birlikte ödenmesinin taahhüt edildiğini ve bu çerçevede bugüne kadar taksitler düzenli bir şekilde her ay ödendiğini, ancak ülkede yaşanan ekonomik kriz ile birlikte, doların Türk Lirası karşısında fahiş değer kazanması ve böylece fiiller arasındaki dengenin aleyhine orantısız bir şekilde değiştiğini öne sürdü.
TAKSİTLERİN TL OLARAK ÖDENMESİ İSTENDİ
Sözleşmelerin aynen ifası halinde katlanılması zor bir durumun meydana geldiğini, ödeme güçlüğüne düştüğünü, taraflar arasında imzalanan döviz endeksli kredi sözleşmelerinin uyarlanması gerektiğini talep etti.
İmzalanan sözleşmenin kredinin çekildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere hakkaniyete uygun olarak uyarlanmasını ve kalan taksitlerin TL üzerinden ödenmesine karar verilmesini, uyarlama sonunda meydana gelecek farkın ödenmesini veya borcundan mahsup edilmesine karar verilmesini istedi.