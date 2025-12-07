Kredi Borçları Uçtu! 10 Ayda 1,8 Milyon Kişi Takibe Düştü

Vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısı kredi borçlarının giderek artmasına sebep oluyor. 2025'in ilk 10 ayında bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 20 artışla 1 milyon 810 bin kişi oldu.

Ekonomik kriz gitgide tırmanırken, yüksek faiz ve reel ücretlerdeki düşüş, bireysel kredilerde sorunları artırdı. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 20 artarak 1 milyon 810 bin kişiye çıktı.

KREDİ KARTI BORCU İVMELENDİ

Nefes gazetesinin aktardığına göre; Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verileri, bu dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının yüzde 17,2 oranında artışla 1 milyon 96 bin kişi olduğunu gözler önüne serdi.

Aynı dönemde bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 24,4 oranında artışla 1 milyon 381 bin kişiye yükseldi.

4,2 MİLYON KİŞİ TAKİPTE

Bireysel kredi ve kredi Kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı, 2025 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 4 milyon 179 bin 933 olarak kayıtlara geçti.

Risk Merkezi verilerine göre, Ekim 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 142 artış ile 261 milyar TL oldu.

Kaynak: Nefes

