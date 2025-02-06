Kozmetik Devinde Büyük Kriz! 7 Bin Kişi İşsiz Kalacak

2026’YA KADAR KÜRESEL İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAK

Estee Lauder, 2025 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, küresel ekonomik belirsizlikler, Asya’daki seyahat perakendeciliğinde yaşanan zorluklar ve Çin ile Güney Kore’de düşen tüketici güveni nedeniyle önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini duyurdu.

Bu kapsamda, dünya genelinde işten çıkarmalar yapılması öngörülüyor. Şirketin açıklamasına göre, yeniden yapılanma süreci 2026 mali yılının sonuna kadar devam edecek ve 2027 mali yılında tamamlanması hedefleniyor.