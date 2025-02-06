Kozmetik Devinde Büyük Kriz! 7 Bin Kişi İşsiz Kalacak
Dünyanın önde gelen kozmetik markalarından Estee Lauder, sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı artırma hedefleri doğrultusunda kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, "Beauty Reimagined" adını verdiği yeni stratejik vizyonuyla, tüketiciyi merkeze alan yenilikçi adımlar atmayı ve operasyonel verimliliği artırmayı planlıyor.
2026’YA KADAR KÜRESEL İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAK
Estee Lauder, 2025 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, küresel ekonomik belirsizlikler, Asya’daki seyahat perakendeciliğinde yaşanan zorluklar ve Çin ile Güney Kore’de düşen tüketici güveni nedeniyle önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini duyurdu.
Bu kapsamda, dünya genelinde işten çıkarmalar yapılması öngörülüyor. Şirketin açıklamasına göre, yeniden yapılanma süreci 2026 mali yılının sonuna kadar devam edecek ve 2027 mali yılında tamamlanması hedefleniyor.
DAHA GÜÇLÜ BÜYÜMEYE HAZIRLANIYOR
Yeniden yapılanma süreciyle birlikte Estee Lauder, sürdürülebilir satış büyümesini geri kazanmayı ve kârlılığını artırmayı amaçlıyor. Kısa vadede satışlarda düşüş yaşanabileceğini belirten şirket, uzun vadede daha güçlü bir büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyor.
"Beauty Reimagined" stratejisinin temel unsurları arasında yenilikçi ürün geliştirme, yatırımların artırılması ve operasyonel verimliliğin yükseltilmesi yer alıyor. Şirket, bu süreçte tüketici odaklı bir yaklaşım benimseyerek küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi planlıyor.