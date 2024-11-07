Kozmetik Devi İflas Etti: Türkiye'de Birçok Mağazası Vardı
Dünyaca ünlü kozmetik markası The Body Shop, resmi iflas başvurusunu yaparak dikkatleri üzerine çekti. Daha önce 2023'te İngiltere'de iflas başvurusu yapan marka, şimdi de Hollanda'da mahkeme tarafından iflas etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda'daki iflas kararının ardından, ülke genelindeki mağazalar henüz kapanmasa da, bazı hizmetlerin durdurulduğu bildirildi. Özellikle mağazalarda kullanılan hediye çeklerinin geçersiz hale geldiği açıklandı.
NL Times'ta yer alan habere göre, Hollanda'daki online mağazanın da uzun süredir kapalı olduğu ve bu durumun güncelleme çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi. Ancak bu sürecin aylarca sürdüğü vurgulandı.
2023'TE İNGİLTERE'DE İFLAS BAŞVURUSU YAPMIŞTI
The Body Shop’un iflası, Hollanda ile sınırlı kalmadı. Şirket, 2023'te İngiltere'de iflas başvurusunda bulunmuş ve Belçika operasyonları için de benzer endişeler ortaya çıkmıştı. 1976'da İngiltere'nin Brighton kentinde Anita Roddick tarafından kurulan ve sürdürülebilir güzellik ürünleriyle tanınan marka, 2006'da Fransız kozmetik devi L’Oréal’e satılmasından sonra mali zorluklarla karşılaşmıştı.
SEKTÖRDE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Hollanda’daki iflas, perakende sektörünün pandemi sonrası yaşadığı sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Tüketici alışkanlıklarındaki değişim, artan rekabet ve ekonomik kriz, şirketin mali durumunu zorlaştıran başlıca etkenler arasında yer aldı.
The Body Shop’un iflası, sektörde büyük bir yankı uyandırırken, BCC, Big Bazar ve Game Mania gibi perakende zincirlerinin de iflas süreçleri, ekonomik durgunluğun perakende sektöründe mağaza kapanmalarına yol açabileceğini gösteriyor.