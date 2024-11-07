Kozmetik Devi İflas Etti: Türkiye'de Birçok Mağazası Vardı

Hollanda'daki iflas kararının ardından, ülke genelindeki mağazalar henüz kapanmasa da, bazı hizmetlerin durdurulduğu bildirildi. Özellikle mağazalarda kullanılan hediye çeklerinin geçersiz hale geldiği açıklandı.

NL Times'ta yer alan habere göre, Hollanda'daki online mağazanın da uzun süredir kapalı olduğu ve bu durumun güncelleme çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi. Ancak bu sürecin aylarca sürdüğü vurgulandı.