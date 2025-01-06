Kozan’da Hasat Başladı: Tarlada Kilosu 14 Liraya Satılıyor
Adana’nın Kozan ilçesinde ıspanak hasadı başladı. Özellikle Hamamköy ve çevresinde yetiştirilen ıspanak, tarlada kilogramı 14 TL’ye alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Hasadı yapılan ıspanaklar, soğuksu havuzlarında yıkanıp kasalara yerleştirilerek tüketiciye sunulmak üzere hazırlanıyor. Kış mevsiminin vazgeçilmez sebzelerinden olan ıspanak, Çukurova’nın verimli topraklarında yetiştiriliyor ve Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
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Üretici Ali Kelebek, bu yılki hasat sezonunun küresel ısınmanın etkileriyle değişkenlik gösterdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Ispanak, hava soğuk olduğunda tüketimi artan, sıcak havalarda ise talebi azalan bir ürün. Şu an Kahramanmaraş, Kayseri, Hatay, Van ve Ordu gibi illerden yoğun talep alıyoruz. Ürünün kilogram fiyatı tarlada 13-14 TL arasında değişiyor.”