Kozan’da Hasat Başladı: Tarlada Kilosu 14 Liraya Satılıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde ıspanak hasadı başladı. Özellikle Hamamköy ve çevresinde yetiştirilen ıspanak, tarlada kilogramı 14 TL’ye alıcı buluyor.

Kaynak: İHA

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Kozan’da Hasat Başladı: Tarlada Kilosu 14 Liraya Satılıyor - Resim: 1

Hasadı yapılan ıspanaklar, soğuksu havuzlarında yıkanıp kasalara yerleştirilerek tüketiciye sunulmak üzere hazırlanıyor. Kış mevsiminin vazgeçilmez sebzelerinden olan ıspanak, Çukurova’nın verimli topraklarında yetiştiriliyor ve Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

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Kozan’da Hasat Başladı: Tarlada Kilosu 14 Liraya Satılıyor - Resim: 2

DEMİR DEPOSUSUN HASADI BAŞLADI

Üretici Ali Kelebek, bu yılki hasat sezonunun küresel ısınmanın etkileriyle değişkenlik gösterdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

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Kozan’da Hasat Başladı: Tarlada Kilosu 14 Liraya Satılıyor - Resim: 3

“Ispanak, hava soğuk olduğunda tüketimi artan, sıcak havalarda ise talebi azalan bir ürün. Şu an Kahramanmaraş, Kayseri, Hatay, Van ve Ordu gibi illerden yoğun talep alıyoruz. Ürünün kilogram fiyatı tarlada 13-14 TL arasında değişiyor.”

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