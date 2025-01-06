Kozan’da Hasat Başladı: Tarlada Kilosu 14 Liraya Satılıyor

Hasadı yapılan ıspanaklar, soğuksu havuzlarında yıkanıp kasalara yerleştirilerek tüketiciye sunulmak üzere hazırlanıyor. Kış mevsiminin vazgeçilmez sebzelerinden olan ıspanak, Çukurova’nın verimli topraklarında yetiştiriliyor ve Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.