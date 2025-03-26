Kot Pantolonunuzu Hemen Kontrol Edin! Arka Cebinde Bu Etiket Olan Yaşadı: Koleksiyoncular Yana Döne Arıyor
Kot pantolonların arka cebinde olan etiketler aslında tarihi bir mesaj veriyor. Koleksiyoncuların göz bebeği olan bu kotlar, ünlü markanın orijinal imzasını taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kot pantolonların arka cebinde yer alan o küçük kırmızı etiketin sadece bir süs olmadığı ortaya çıktı. Özellikle vintage tutkunlarının yakından bildiği bu detay, aslında kotun tarihine dair önemli ipuçları taşıyor.
LEVİ'S'İN İKONİK İMZASI
1939 yılından itibaren kot pantolonlarda görülmeye başlanan kırmızı etiket, Levi's markasının orijinal ürünlerini rakiplerinden ayırmak için kullandığı bir işaret haline geldi. Markanın bilinirliğini artıran bu küçük etiket, zamanla vintage kot koleksiyonerleri için de önemli bir ayırt edici unsur oldu.
KOLEKSİYONCULAR TARAFINDAN DEĞERLİ KABUL EDİLİYOR
Kot pantolonların arkasındaki bu etiket aslında orijinallik göstergesi olarak yer alıyor. Özellikle eski model kotlarda bu etiket, ürünün gerçek bir Levi's olduğunu kanıtlıyor. Koleksiyoncular, tarafından kırmızı etiketli kotlar daha değerli bulunuyor. Bununla birlikte, kot endüstrisinin gelişimine tanıklık eden bu etiket, moda tarihinin bir parçası sayılıyor.