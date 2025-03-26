Kot Pantolonunuzu Hemen Kontrol Edin! Arka Cebinde Bu Etiket Olan Yaşadı: Koleksiyoncular Yana Döne Arıyor

KOLEKSİYONCULAR TARAFINDAN DEĞERLİ KABUL EDİLİYOR

Kot pantolonların arkasındaki bu etiket aslında orijinallik göstergesi olarak yer alıyor. Özellikle eski model kotlarda bu etiket, ürünün gerçek bir Levi's olduğunu kanıtlıyor. Koleksiyoncular, tarafından kırmızı etiketli kotlar daha değerli bulunuyor. Bununla birlikte, kot endüstrisinin gelişimine tanıklık eden bu etiket, moda tarihinin bir parçası sayılıyor.