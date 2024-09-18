Koşullar değişti! Vakıfbank Eylül emekli promosyonunu açıkladı

İlgili ayda Emekli Troy Bankomat Kart veya Emekli Troy Kredi Kartı ile kart bazında yapılan alışverişlerin toplamının 500 TL ve üstünde olması durumunda en fazla 500 TL; 500 TL’den düşük olması durumunda ise yapılan alışveriş toplamı kadar nakit ödeme yansıtılacaktır. 500 TL’den düşük olması durumunda, aradaki fark bir sonraki aya devredilmeyecektir.



VakıfBank Emekli Troy Kredi Kartı ve Emekli Troy Bankomat Kart için kampanya katılımları, kampanya koşulları ve aylık harcama kontrolleri, kart bazında ayrı ayrı yapılacaktır.



Kampanyaya katılımda, VakıfBank Mobil'de yer alan “Cepte Kazan” uygulaması üzerinden hem Bankomat Kart hem de Kredi Kartı için ayrı ayrı kampanya ''Hemen Katıl'' tuşuna tıklanmalıdır.

Kampanya, VakıfBank Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyle başlayacak ve 12 ay boyunca geçerli olacaktır.

Örnek: İlk Maaş Ödemesi Yapılan Ay: Ağustos

Harcama Yapılan Ay: Ağustos

Cepte Kazan Kampanyasına Dahil Olunan Ay: Ağustos

Ek Nakit Ödemenin Yapılacağı Ay: Eylül