Köşede parası olanlar dikkat: 'Büyük operasyon geliyor' dedi, tarih verdi! 'Onlarda merhamet yok...'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dolar sahiplerini ve dolar borcu olanları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi.
"22 Haziran’da operasyonu sonlandırıyoruz." ifadesini kullanan İslam Memiş, "onlarda merhamet yok" dedi ve tarih vererek büyük operasyon konusunda uyardı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı paylaşımlar şöyle:
Bist 100 5.328 puana geriledi. Beklediğimiz gibi. Bu arada gram altın 1.475 lira “Pişman oldum” diyen varsa ikinci kez fırsat sunuyor ona göre. Bize gözü karalar lazım.
22 Haziran için hazırlığımızı önceden yaptık. Biz, yol arkadaşlarımızla ekonomiye destek için TL’ye geçtik malum. 22 Haziran’da operasyonu sonlandırıyoruz. Özellikle “Deccalin Askerleri” konusunu anlatmış, Temmuz’u işaret etmiştim. Temmuz geliyor. Sonra küresel piyasalardaki büyük tufâna hazırlık yapacağız!
Deccalin askerleri, büyük bir askeri operasyona hazırlık yapıyor. ABD, Avrupa… Göreceksiniz Türkiye’yi ve Türkiye’nin kıymetini. Temmuz itibariyle ABD ve Avrupa’dan gelecek haberleri izleyin. Korkmadan, sadece izleyin!!! Deccalin askerleri, tahmin edemeyeceğiniz güce sahip. Onlarda merhamet yok.