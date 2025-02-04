Korkutan Salgın Fiyatları İkiye Katladı! Yumurtaya Rekor Zam
ABD’de kuş gribi salgınının etkileri giderek büyürken, yumurta fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanıyor.
Kaynak: AA
2023 yazından bu yana fiyatların iki katından fazla arttığı belirtilirken, Tarım Bakanlığı yıl içinde fiyatların yüzde 20 daha yükselebileceği uyarısında bulunuyor.
MİLYONLARCA TAVUĞUN İTLAFI ÜRETİMİ DÜŞÜRDÜ
ABD’de yüksek dereceli patojenik kuş gribi (HPAI) salgını nedeniyle her ay milyonlarca tavuk itlaf edilmek zorunda kaldı. Bu durum, kümes hayvancılığı sektörünü olumsuz etkilerken yumurta üretiminde ciddi bir düşüşe yol açtı.
FİYATLARDA REKOR ARTIŞ
Üretimdeki azalma, piyasada arz sıkıntısına neden olarak yumurta fiyatlarını hızla yukarı çekti. 2023 yılı Aralık ayında yumurtanın düzine fiyatı ortalama 4,15 dolara (148 TL) yükseldi. Bu rakam, 2021’de kaydedilen 4,82 dolarlık (172 TL) rekor seviyenin altında kalsa da, uzmanlar fiyatların yıl içinde yüzde 20 daha artabileceğini öngörüyor.