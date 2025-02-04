Korkutan Salgın Fiyatları İkiye Katladı! Yumurtaya Rekor Zam

FİYATLARDA REKOR ARTIŞ

Üretimdeki azalma, piyasada arz sıkıntısına neden olarak yumurta fiyatlarını hızla yukarı çekti. 2023 yılı Aralık ayında yumurtanın düzine fiyatı ortalama 4,15 dolara (148 TL) yükseldi. Bu rakam, 2021’de kaydedilen 4,82 dolarlık (172 TL) rekor seviyenin altında kalsa da, uzmanlar fiyatların yıl içinde yüzde 20 daha artabileceğini öngörüyor.